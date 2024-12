Finances publiques 2023 : La Cour des comptes rendra son rapport le 31 décembre prochain Rédigé par leral.net le Mardi 24 Décembre 2024 à 16:18 | | 0 commentaire(s)|

La publication du rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques, initialement prévue pour aujourd’hui, mardi 24 décembre, a été reportée. La Cour publiera finalement le Rapport sur l’exécution des lois de finances (Relf) 2023 le 31 décembre, à la demande de l’exécutif, en […] Sénégal Atlanticactu/ Rapport Cour des comptes / Saliou Ndong La publication du rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques, initialement prévue pour aujourd’hui, mardi 24 décembre, a été reportée. La Cour publiera finalement le Rapport sur l’exécution des lois de finances (Relf) 2023 le 31 décembre, à la demande de l’exécutif, en raison de la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko prévue ce vendredi 27 décembre à l’Assemblée nationale. Ce rapport est très attendu par l’opinion publique nationale et les partenaires internationaux du Sénégal. Il devrait confirmer les conclusions d’un audit réalisé par l’Inspection générale des finances (Igf), commandé par le nouveau gouvernement, qui révèle des irrégularités dans les comptes publics de 2023 sous la présidence de Macky Sall. Le Premier ministre avait déjà évoqué ces manipulations lors d’une conférence de presse le 26 septembre. Selon Le Quotidien, relayé par Seneweb, « le gouvernement a eu accès en avant-première au contenu du rapport, suscitant une grande impatience dans le pays en raison des accusations lourdes formulées par le Premier ministre. » Ousmane Sonko avait en effet affirmé que sous le régime de Macky Sall, un déficit budgétaire de 5,5 % du PIB et une dette publique de 65,9 % avaient été annoncés pour 2023, alors que l’audit de l’Igf a relevé des chiffres bien plus élevés, à savoir 10,4 % et 76,3 % respectivement. Ces révélations ont conduit à la dégradation de la note de crédit du Sénégal par Moody’s (de Ba3 à B1) et au gel du programme du FMI dans le pays.



Source : Source : https://atlanticactu.com/finances-publiques-2023-l... Sénégal Atlanticactu/ Saliou Ndong

