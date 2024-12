"Finances publiques : L'audit révélateur des dérives passées"

Le Premier ministre a révélé les résultats alarmants d'un audit des finances publiques, couvrant la période 2019-2024.



Le déficit budgétaire et la dette publique étaient sous-évalués, entraînant la suspension des financements du FMI et de la Banque Mondiale.



Le gouvernement a déjà entrepris la revue des contrats stratégiques et la traque des recrutements indus. Environ 29 000 contractuels illégalement embauchés, ont été identifiés.