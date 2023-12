Finances publiques : Les recettes budgétaires ont été recouvrées à hauteur de 95 % en 2021

Selon Mamadou Moustapha Ba, au plan national, les finances publiques sont restées performantes pour l’année 2021 et la croissance économique est ressortie à 6,5 % contre une prévision de 5 % dans la loi de finances initiale. Ceci en dépit d’une conjoncture économique défavorable pour notre pays qui s’est matérialisée, entre autres, par la hausse continue du prix du baril du pétrole avec des charges budgétaires induites pour soutenir le secteur réel et les ménages.



Selon le ministre, cette conjoncture défavorable a nécessité la prise de mesures appropriées avec notamment la révision à la baisse de certaines dépenses (charges financières de la dette publique de 12,7 milliards de FCfa, dépenses en 4 capital sur ressources extérieures de 11 milliards de FCfa…) et l’augmentation des dépenses d’intervention sociale et économique.



Au titre des réalisations budgétaires 2021, le ministre informera que les recettes budgétaires ont été recouvrées à hauteur de 95 %. En effet, dira-t-il, sur des prévisions de 3 269,48 milliards FCfa, les réalisations s’établissent à 3 119,09 milliards FCfa. De façon spécifique, les recettes fiscales et non fiscales s’établissent à 2 622,56 milliards FCfa en 2021 contre 2 455,88 milliards FCfa en 2020. S’agissant des dons budgétaires, il a indiqué que les décaissements attendus des partenaires techniques et financiers n’ont été mobilisés qu’à hauteur de 51 %, enregistrant une baisse de 91 % par rapport à l’année 2020 pour laquelle le Sénégal avait reçu plus de 600 milliards FCfa des partenaires techniques et financiers et des bonnes volontés du pays pour combattre la pandémie de la Covid-19.



Quant aux recettes exceptionnelles, elles ont été recouvrées à hauteur de 166 % par rapport aux prévisions et passent de 20,97 milliards FCfa en 2020 à 99,51 milliards FCfa en 2021, soit un quadruplement en glissement annuel. Pour les dons projets, il fera noter qu’ils représentent 3 % du budget général de 2021. Au sujet des dépenses du budget, le Ministre a affirmé qu’elles sont ressorties à 4 000,45 milliards FCfa à fin 2021 contre 3957 milliards FCfa en 2020, soit une hausse de 43, 44 milliards FCfa en valeur absolue et 1 % en valeur relative. Relativement à la dette publique, il déclarera que les montants payés au titre des charges financières s’élèvent à 306,35 milliards FCfa, dont 218,44 milliards FCfa pour la dette extérieure et 87,91 milliards FCfa pour la dette intérieure.



