Fiscalité : Bataille d’arguments entre le Fisc et la Banque de Dakar, sur la restitution de la TVA Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Juin 2024 à 13:46 | | 0 commentaire(s)|

Comme révélé ces derniers jours, l’administration fiscale est active sur plusieurs fronts. Selon des informations de "Libération", un différend oppose le Fisc au groupe Afrika Sa (anciennement groupe Bdk Sa), concernant le remboursement de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Dans le cadre de ce remboursement, le groupe avait […]<div class="flex-1 overflow-hidden">

<div class="react-scroll-to-bottom--css-pacrj-79elbk h-full">

<div class="react-scroll-to-bottom--css-pacrj-1n7m0yu">

<div class="flex flex-col text-sm pb-9">

<div class="w-full text-token-text-primary" dir="auto" data-testid="conversation-turn-3" data-scroll-anchor="true">

<div class="py-2 juice:py-[18px] px-3 text-base md:px-4 m-auto md:px-5 lg:px-1 xl:px-5">

<div class="mx-auto flex flex-1 gap-3 text-base juice:gap-4 juice:md:gap-6 md:max-w-3xl lg:max-w-[40rem] xl:max-w-[48rem]">

<div class="group/conversation-turn relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn">

<div class="flex-col gap-1 md:gap-3">

<div class="flex flex-grow flex-col max-w-full">

<div class="min-h-[20px] text-message flex flex-col items-start whitespace-pre-wrap break-words [.text-message+&]:mt-5 juice:w-full juice:items-end overflow-x-auto gap-2" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="02b977f6-5970-45fd-a3d9-79009ffa86a3">

<div class="flex w-full flex-col gap-1 juice:empty:hidden juice:first:pt-[3px]">

<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert light">

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 18pt;"><strong>Sénégal</strong></span> </span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Atlanticactu/ Dakar/ Saliou Ndong </span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Comme révélé ces derniers jours, l’administration fiscale est active sur plusieurs fronts. Selon des informations de Libération, un différend oppose le Fisc au groupe Afrika Sa (anciennement groupe Bdk Sa) concernant le remboursement de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA).</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Dans le cadre de ce remboursement, le groupe avait versé une somme considérable au Fisc. Cependant, après examen des documents, l’administration fiscale a remis en question une partie de cette somme, s’élevant à 562.069.895 Fcfa, estimant qu’elle n’était pas justifiée.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Le groupe Africa Sa a contesté cette décision et a lancé une action en restitution contre la Direction générale des impôts et domaines (Dgid). L’audience est prévue pour cette semaine après un report. Parallèlement, le Fisc a récemment gagné un différend avec Philip Morris International (Pmi) concernant un redressement de 3,742 milliards de Fcfa, réduit à 1,7 milliard après une contestation gracieuse.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Dans une décision rendue en début de semaine, le tribunal a rejeté le recours de Pmi, qui devra donc payer cette somme sous peine de sanctions fiscales.</span></h5>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div><br /><br />Source : <a href="https://atlanticactu.com/conflit-fiscal-lutte-dinfluence-entre-ladministration-et-la-banque-de-dakar-sur-la-restitution-de-la-tva/" class="link">https://atlanticactu.com/conflit-fiscal-lutte-dinf...</a>











Sénégal Atlanticactu/ Dakar

Saliou Ndong

Accueil Envoyer à un ami Partager