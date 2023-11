Fite: Le nouveau front de l’opposition mis sur pied Rédigé par leral.net le Lundi 13 Novembre 2023 à 10:04 | | 0 commentaire(s)|

À trois mois de la Présidentielle, l'opposition s'est réunie autour d'une plateforme dénommée Front pour l'inclusivité et la transparence des élections (Fite). Ce front de 35 candidats a été lancé officiellement, ce samedi, sans Pds ni Taxawu. Il est composé de Mimi Touré, Mamadou Lamine Diallo, Moustapha Guirassy et plusieurs responsables de l'ex-Pastef. Parmi les leaders présents à la rencontre, Cheikh Tidiane Dièye, porte-parole du jour, est revenu sur l'absence de Taxawu et du Pds au sein du front. « Ce front est ouvert et inclusif. Tous ceux qui ont eu à travailler avec nous sur place, dans une démarche de co-construction, ont eu à cœur de tout faire pour informer tous les partis et mouvements de candidats de l'opposition. L'information selon laquelle certains n'auraient pas été informés ou auraient été exclus de ce front est une fausse information », a-t-il balayé.



Source : https://lesoleil.sn/fite-le-nouveau-front-de-loppo...

