Flambée des cas de Covid-19: le ministre de l'Intérieur rappelle le port obligatoire de masque sur l'étendue du territoire national
Rédigé par leral.net le Samedi 17 Juillet 2021 à 22:37

A travers un communiqué de presse signé, ce samedi, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique rappelle aux Sénégalais que l’arrêté n°017602 du 29 avril 2021 portant port obligatoire de masque dans les lieux publics et privés reste de rigueur sur l’ensemble du territoire national. Les dispositions de l’acte administratif concernent, d’après Antoine Félix […] A travers un communiqué de presse signé, ce samedi, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique rappelle aux Sénégalais que l’arrêté n°017602 du 29 avril 2021 portant port obligatoire de masque dans les lieux publics et privés reste de rigueur sur l’ensemble du territoire national. Les dispositions de l’acte administratif concernent, d’après Antoine Félix Abdoulaye Diome, la voie publique, les moyens de transport public, les services de l’administration, les lieux de commerce, entre autres. Le communiqué rappelle, par ailleurs, que le non-respect de cet arrêté expose les contrevenants aux sanctions prévues par les lois et règlements. Pour rappel, le Sénégal, de plain-pied dans la troisième vague de Covid-19, a enregistré, ce jour, un record de 1366 nouveaux cas en seulement 24 heures. Salla GUEYE



