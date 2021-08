Flambée des prix des denrées: L'Etat au banc des accusés Une hausse des prix de certaines denrées alimentaires frappe de plein fouet le Sénégal. Une situation fortement contestée par les populations. D’après l’Association des commerçants et industriels du Sénégal (Acis), cette hausse est indépendante de la volonté des vendeurs.

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Août 2021 à 20:15 | | 0 commentaire(s)|

L’Etat est pointé du doigt comme étant l’unique responsable. Il reste seul capable de résoudre le problème en allégeant certaines taxes. «L’essentiel de ce que nous consommons nous vient de l’extérieur à travers les importations. Alors, il se trouve que les prix d’acquisition de produits échappent à notre contrôle et augmentent à l’étranger pour des raisons que nous ignorons pour l’essentiel», déclarent Khadim Sylla et Cie.



L’Association des commerçants et industriels du Sénégal, a pointé également du doigt la période de crise que traverse actuellement le monde. Cette crise, selon le président de leur association, Khadim Sylla, «a des répercussions sur les frais de fret dans le transport maritime».



Concernant le sucre, ces commerçants réclament une libéralisation dans la production et une nouvelle politique de gestion. «Nous sommes doublement victimes en tant que commerçant, en mettant nos capitaux comme tout le monde. »



Toutefois, ces commerçants réclament de nouvelles politiques économiques autres que celles existantes depuis toujours. Selon Khadim Sylla et ses camarades, chaque année, les commerçants vivent la même chose.



Ainsi, l’Association invite le président de la République, Macky Sall à prendre des mesures idoines pour résoudre le problème.



