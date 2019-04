Fleuve de Gouloumbou: un élève et un mécanicien perdent la vie

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Avril 2019 à 16:58

Deux corps sans vie ont été repêchés du fleuve de Gouloumbou. Il s'agit d'un mécanicien répondant au nom de A Ba et d'un éleve du nom de Modou Ndao fils ainé de Saliou dit zale Ndao chauffeur du DG des HLM Mamadou Mamadou Kassé.



Les circonstances de la mort de ces deux jeunes ne sont pour l’heure pas connues même si une bonne partie pense qu’il s’agit d’un noyade.

