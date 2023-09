[Focus] Construction de la Grande Mosquée de Tivaouane: Le rêve d’El Hadji Malick Sy en voie de concrétisation

Une grande mosquée pour la ville de Tivaouane. El Hadji Malick Sy a posé les premiers jalons en choisissant l’emplacement depuis 1904. Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh a démarré les travaux en 1978 pour la sortir de terre, même si l’édifice n’a pas été achevé. L’actuel Khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, grâce […]

Une grande mosquée pour la ville de Tivaouane. El Hadji Malick Sy a posé les premiers jalons en choisissant l’emplacement depuis 1904. Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh a démarré les travaux en 1978 pour la sortir de terre, même si l’édifice n’a pas été achevé. L’actuel Khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, grâce à sa vision et l’implication de toute la communauté, est en train de réaliser ce rêve de son illustre grand-père. Le projet entame sa dernière ligne droite et la mosquée est presque achevée, sous le management de l’association « Jamatou Nur Assouniya » présidée par l’ancien ministre Makhtar Cissé.

La grande mosquée de Tivaouane dont les travaux sont très avancés se dévoile petit à petit aux visiteurs et autres usagers de la route nationale Thiès-Saint-Louis depuis l’extérieur de la ville sainte. De loin, on aperçoit son plus haut minaret. Plus on se rapproche, plus on se rend compte que ce gigantesque projet rêvé et inspiré par Seydi El Hadji Malick Sy prend forme. Les sept dômes, notamment les trois plus grands, sont visibles depuis plusieurs endroits de la ville. Sur le site, en ce samedi 09 septembre 2023, des ouvriers turcs sont haut perchés sur ces dômes. Ils prennent le soin de bien s’attacher autour de leur ceinture avec des cordes de sécurité. Ils sont en train de couvrir les coupoles avec le matériel de décoration d’une couleur dorée pour certains dômes. Les autres sont ornés en vert.

Accueillis sur le site par Djibril Dia, adjoint de l’architecte maître d’œuvre Malick Faye, après plusieurs autorisations des responsables et de la famille religieuse, on foule ce qui sera l’une des mosquées les plus grandes et majestueuses du Sénégal et de l’Afrique. Déjà en 1904, Seydi El Hadji Malick Sy avait construit une mosquée d’où tout est parti. La forme et l’authenticité de cette petite mosquée, qui était à l’origine en banco, ont été maintenues à l’intérieur de la grande mosquée en construction pour la mémoire, même si elle a été rénovée. Elle fait partie de l’espace de prières pour homme.

Djibril Dia, adjoint de l’architecte maître d’œuvre de la grande mosquée de Tivaouane, explique que Serigne Abdou Aziz Dabakh (Rta) a commencé les travaux de cette grande mosquée en 1978-1979 sur le site choisi par son vénéré père El Hadji Malick Sy. La grande mosquée aux dômes verts connue par beaucoup de Sénégalais était déjà sur place de par l’engagement de Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh.

Les propositions de Serigne Babacar Sy Mansour

« L’ancienne grande mosquée avait une partie réservée aux femmes et un bloc de toilettes détaché. Quand on est venu, sous l’autorité et l’inspiration de l’actuel Khalife général, Serigne Babacar Sy Mansour, on a recommencé le projet. Au départ, la particularité du projet c’est qu’il n’était pas déjà calé à l’image des projets classiques. Quand on a commencé, on n’avait pas le projet, mais sur l’inspiration du Khalife, on a démarré », confie M. Dia. Inspiré et méthodique, le Khalife général des Tidjanes a beaucoup échangé avec l’équipe chargée de la mise en œuvre de ce beau projet. « Il (Ndlr : Serigne Babacara Sy Mansour) nous a dit : « Démolissez, construisez et étudiez en même temps ». Avec l’ancienne mosquée, il y avait un rez-de-chaussée, une mezzanine qui comprimait un peu le rez-de-chaussée. Ainsi, le Khalife a donné une autre instruction par ces mots : « Na Siggi, Na Yaatou » (Que la mosquée soit haute et espacée), nous révèle M. Dia.

« On était obligé d’éliminer la mezzanine qui était à l’intérieur de l’ancienne mosquée construite par Serigne Abdou Aziz Sy. Cette surface de plus de 1 000 m2 en étage, a été récupérée pour l’extension de l’espace de prière des hommes. La mosquée des femmes qui était sur l’ancien projet prévu de l’autre côté a été intégrée dans le nouveau projet avec ses 1 800 m2. Ce qui fait que d’une surface de 4 100 m2 sur l’ancien projet, on a maintenant 10 800 de m2 », nous renseigne l’architecte. Sur cette surface bâtie, il y a aussi une annexe réservée à l’imam et au Khalife où il pourra recevoir ses hôtes durant les grands évènements, une antenne médicale pour une prise en charge rapide, entre autres.

Toujours dans le souci d’avoir un lieu de prière spacieux avec en tête l’instruction « Na Siggi, Na Yaatou » (Que la mosquée soit haute et espacée) du Khalife, sur la partie centrale de la mosquée, la hauteur est de 14 m. Au niveau des extensions/hommes et de la mosquée des femmes, on a une hauteur 11 m sous dalle. Pour la partie ancienne mosquée, la hauteur est de 6,8 m. Avec les instructions, la première mosquée de Seydi Elhadji Malick Sy est intégrée dans l’actuelle mosquée. La zone de prière des hommes est séparée de celle des femmes par des panneaux vitrés.

1 grand minaret de 82 m, 7 coupoles, 7 portes d’accès

Au départ, il n’y avait qu’un seul minaret de 82 m sur instruction de Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh. La nouvelle mosquée dispose maintenant de trois minarets. « On a rajouté deux autres minarets. Un du côté de la zone de prière des hommes et un autre à la zone de prière des femmes. Toujours sur instruction du Khalife, la hauteur des deux nouveaux minarets a été limitée à 56 m », explique l’architecte.

La zone de prière de la mosquée et surplombée par 7 coupoles. Il s’agit de deux sous la partie réservée à la zone de prière des hommes de diamètre 14 m et de deux coupoles sur la zone de prières des femmes. Sur la partie ancienne mosquée d’El Hadji Malick Sy, il y a une grande coupole de 30 m de diamètre. L’autre grande coupole a un diamètre de 22 m et la plus grande et plus haute a un diamètre de 34 m, soit une hauteur de plus de 10 étages.

Dans la mosquée, les belles décorations internes des coupoles sont faites en composante polyuréthane avec des lames, du plâtre, de la silicone, avec des sourates gravées sur les parois. Ce sont les Turcs qui sont chargés de la décoration intérieure. Le choix des sourates à graver sur le bâtiment ou les coupoles est décidé et validé aussi par le Khalife général des Tidjanes. Pour les entrées extérieures, il y a 7 grands portiques dont les motifs de décoration de type oriental ont commencé à être appliqués sur les façades par des Marocains.

Le calcul millimétré de El Hadji Malick pour l’orientation

Même si l’architecte a participé à plusieurs chantiers, il se sent pousser des ailes et se dit animé par une force extraordinaire en travaillant à la réalisation de cette grande mosquée. Selon Djibril Dia, « la mosquée est différente et particulière ». « C’est un site qui a été choisi par Seydi El Hadji Malick Sy. Pour le minbar, par exemple, l’orientation vers l’Est (Qibla) qu’il avait définie en 1904, avec ses compagnons, est vraiment exacte. On a vérifié avec la technologie et rien n’a bougé par rapport à l’Est. C’est le degré zéro. Tout a été inspiré en fonction de la première mosquée d’El Hadji Malick, d’où on part pour l’extension », dit l’architecte qui y voit une dimension mythique, voire mystique.

40 000 fidèles peuvent prier dans cette « mosquée intelligente »

Pour cette grande mosquée de Tivaouane, sur la partie couverte, on a 10 800 m2 dont 9 800 m2 en zones de prière. Par rapport à la notice de sécurité, il est prévu deux personnes sur un m2. Ce qui fait que la mosquée peut accueillir 19 600 personnes pour la partie couverte, selon M. Dia, adjoint de l’architecte maître d’œuvre du projet. L’esplanade qui fait 12 800 m2 peut accueillir 20 000 fidèles. Globalement, la mosquée pourra accueillir 40 000 fidèles au même moment. La mosquée dispose de 26 issues de secours, même si 24 avaient été recommandées par la Protection civile. Pour l’esplanade, il y a 40 unités de passage avec une largeur de 90 cm, ce qui fait que la mosquée peut être désemplie en un temps record.

À l’intérieur, les portes font 2,5 m de largeur sur plus de 4,05 m de hauteur (avec double vitrage qui tient compte de la chaleur, etc.). L’architecte adjoint en chef du projet renchérit qu’il est prévu des écritures au-dessus des panneaux des portes. Pour les fenêtres, il y a une partie fixe et une partie ouvrante. Au-dessus des parties hautes, il est prévu de mentionner des versets coraniques et les 99 noms d’Allah.

Pour plus de sécurité, toutes les portes sont asservies au contrôle d’accès. Derrière la zone de l’imam se trouve le local technique. À partir de cette zone, tout est contrôlé à distance : l’électricité, la plomberie, la climatisation, la sécurité, la régie-vidéo. Depuis le centre de contrôle, on peut ouvrir toutes les portes et les refermer. « S’il y a une panne sur une installation, il y a un report d’alarme proposé à l’agent qui peut recevoir l’information sur son téléphone », explique M. Dia. Pour familiariser les jeunes de la zone avec le projet et pour faciliter sa maintenance future, il est prévu de recruter des sortants des Instituts supérieurs d’enseignement professionnel (Isep) de la zone. « Il y a des ingénieurs et autres stagiaires qui travaillent sur le chantier qui est un cas d’école. Ils vont accompagner les installations et certains seront recrutés après pour l’entretien. La mosquée est vraiment moderne », assure-t-il.

Le gros œuvre réalisé à 98 %

La mosquée Seydi El hadji Malick Sy prend forme. Toutes les parties couvertes sont terminées à 100 %. « Le gros œuvre est également réalisé à 98 % », confie l’architecte Djibril Dia, adjoint de l’architecte maître d’œuvre du projet Malick Faye, qui parle de performance parce que les travaux ont officiellement démarré en mai 2021. Ce qui reste, ce sont les petites retouches et les décorations et finitions sur les minarets. L’infrastructure moderne et intelligente sera dotée d’un système de climatisation de dernière génération.

Ainsi, selon l’architecte Djibril Dia, des groupes sont installés à droite de l’entrée principale avec un système de climatisation à partir de l’eau glacée comme à Médine. À partir des groupes, l’eau glacée est injectée dans des conduites et distribuée par des buses de soufflage qui aspergent la fraîcheur aux fidèles. « C’est un système intelligent qui se gère lui-même en se réajustant en fonction du nombre de personnes qu’il y a dans la mosquée. Tout est accoudé à un système de renouvellement d’air », explique Djibril Dia. Un local technique de contrôle de la climatisation est installé à droite de l’entrée ouest de la mosquée.

Concernant les installations relatives à l’électricité et la plomberie, climatisation, sécurité, sonorisation tous les câblages sont posés à 100 %. Ce qui reste, c’est la pose des équipements qui sont d’ailleurs déjà livrés. S’agissant des vitrages et les portes, elles sont également fabriquées et livrées de même que le carrelage extérieur et intérieur.

Les travaux de carrelage pour la partie homme devraient démarrer avant le Gamou. « Le carrelage de la mosquée est déjà livré. On a 14 000 m2 de marbre prévus sur l’esplanade et 12 000 m2 de carreaux de 1 m à poser à l’intérieur de la mosquée qui sera recouverte de moquettes. Pour les portes et autres matériels à poser, une quinzaine de conteneurs seront bientôt réceptionnés. Côté technique, toute l’installation et la climatisation ont été faites. On a fait les installations avant que les Turcs ne commencent les décorations », explique Djibril Dia. Dans cette infrastructure d’une telle envergure, la sécurité sera au rendez-vous. Elle sera dotée d’équipements de sécurité tels que les détecteurs de fumée, les portiques de contrôle, un dispositif informatique de pointe. Pour ce qui est de la connectivité, une fibre optique est prévue.





Source : https://lesoleil.sn/focus-construction-de-la-grand...