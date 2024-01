[Focus] Modou Lô-Boy Niang 2 ce soir : Une opposition de styles pour une affiche royale

Il y avait de l’électricité dans l’air lors du face-à-face de Modou Lô, qui remet sa couronne de « Roi des arènes » en jeu, et Boy Niang 2. Les deux protagonistes ont affiché une forme olympienne et une grande envie d’en découdre. Le décor est donc planté pour un combat très passionnant ce lundi 1er janvier. Leur combat aura lieu […]

Il y avait de l’électricité dans l’air lors du face-à-face de Modou Lô, qui remet sa couronne de « Roi des arènes » en jeu, et Boy Niang 2. Les deux protagonistes ont affiché une forme olympienne et une grande envie d’en découdre. Le décor est donc planté pour un combat très passionnant ce lundi 1er janvier.

Leur combat aura lieu dans moins de deux semaines, mais Modou Lô et Boy Niang 2 ont visiblement déjà très envie d’en découdre. En témoignent leurs échanges musclés. Les deux lutteurs ont donné un avant-goût de leur combat lors de leur face-à-face de samedi. Ils ont failli même en venir aux mains s’ils n’avaient pas été séparés par leurs accompagnants et le service d’ordre. Chacun des deux lutteurs a essayé de rejeter la responsabilité de l’incident sur l’autre. « Il s’est mis devant moi et quand je lui ai demandé de me laisser passer, il a refusé. C’est pour cette raison que je l’ai poussé. Si c’était à refaire, je le referais. Il doit être civilisé et respectueux », a déclaré Modou Lô. Boy Niang 2 accuse son vis-à-vis. « Il n’a pas le droit de me pousser. En tant que grand frère, c’est à lui de montrer le bon exemple. Sur le plateau, nous avons été séparés, mais dans l’enceinte nous serons seuls. Il sera bien servi », a promis le fils de De Gaulle.

À la lumière des joutes verbales entre les deux camps, le combat promet beaucoup d’intensité. Avec la couronne de « Roi des arènes » en jeu, ce choc présente de gros enjeux. Devenu le nouveau souverain depuis sa victoire sur Eumeu Sène, le 28 juillet 2019, avant de confirmer en domptant la fougue d’Ama Baldé le 5 novembre dernier, Modou Lô devra s’imposer pour conserver sa couronne. Surtout avec une nouvelle génération qui tape à la porte des ténors. Face à un adversaire qui rêve de mettre fin à son règne et de devenir le 8e « Roi des arènes », le lutteur des Parcelles assainies aura tout à gagner et tout à perdre lors de cette affiche royale.

Ce combat sera celui de la confirmation pour Modou Lô considéré comme la bête noire des lutteurs de Pikine. « Pour moi, c’est un combat comme les autres et je ne pense pas que mon adversaire puisse m’inquiéter. Je lui demande simplement d’assumer ses propos et de prouver dans l’enceinte qu’il est meilleur que moi dans tous les domaines », a prévenu le chef de file de « Rock Energie » qui voudra accrocher Boy Niang 2 à son tableau de chasse après avoir fait mordre la poussière à Ama Baldé et Eumeu Sène.

Pour sa part, Boy Niang 2 s’est dit prêt à relever le défi. Que ce soit pour la bagarre ou pour la lutte. « Je n’ai aucune pression. Je suis très motivé de faire face à mon adversaire qui a battu des lutteurs de Pikine », a laissé entendre le lutteur pikinois qui promet de corriger le « Roi des arènes » le 1er janvier pour laver l’affront et venger ses « frères ». « Les amateurs attendent que nous remplissions les termes de notre contrat. Ils seront bien servis le 1er janvier, parce que je ne ferai aucun cadeau à mon adversaire. Je suis plus teigneux. S’il lutte, je le terrasserai et s’il se bat, je le corrigerai », a assuré le fils de De Gaulle.

Le duel du 1er janvier promet d’être aussi électrique que le face-à-face des deux lutteurs qui, tout au long de leurs carrières respectives, ont démontré qu’ils avaient du talent. Modou Lô et Boy Niang 2 ont montré qu’ils pouvaient être à la hauteur de l’évènement lorsque les enjeux sont importants. Et ce combat ne dérogera certainement pas à la règle.

Kharagne Lô (25 combats, 21 victoires, 1 nul et 3 défaites) a défait Lac de Guiers, Gris Bordeaux, Eumeu Sène, Ama Baldé. Quant à Boy Niang 2 (14 victoires 4 défaites), il a été dopé par sa sortie victorieuse sur Balla Gaye 2, deux fois tombeur de Modou Lô ; un coup de maître qu’il compte bien rééditer contre son vis-à-vis. Il s’agira d’une vraie opposition de styles, avec la combinaison de puissance et de précision du téméraire Kharagne Lô contre l’agilité et la technicité de Boy Niang 2, qui s’est forgé une réputation de lutteur très rusé. C’est dire que les deux lutteurs ont le potentiel pour offrir un spectacle exceptionnel qui restera, à n’en plus douter, dans les annales. Reste à savoir qui de Modou Lô ou de Boy Niang 2 sortira vainqueur de cette affiche royale.

