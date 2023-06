Focus sur l’utilisation des VPN : Avantages et Inconvénients étalés par l’expert Abdoulaye Ly « Berger du Tech » Rédigé par leral.net le Mardi 6 Juin 2023 à 01:52 | | 0 commentaire(s)|

Le VPN qui se traduit par Virtual Private Network, est un outil de sécurité essentiel pour protéger la vie privée en ligne. En effet, en l’absence de VPN, la connexion Internet peut être facilement détectée et surveillée par d’autres personnes. Il s’agit notamment des historiques de navigation, des fichiers téléchargés, des coordonnées bancaires en ligne, mots de passe entre autres…

Cependant l’utilisation de cette technologie est devenue chose impérative à laquelle la population sénégalaise s’additionne surtout ceux gratuits, sans se poser la question à savoir : que se cache-t-il derrière cette gratuité ?

La plupart des personnes interpellées sur l’utilisation de cette technologie ne sont pas sans savoir qu’il y a anguille sous roche. Mais ils l’utilisent quand même par désespoir.

L’avis d’un expert est sollicité pour apporter lumière sur les avantages et les inconvénients que renferme cet outil de secours.

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Focus-sur-l-utilisation-...

