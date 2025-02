Focus sur un ouvrage novateur : "Sénégal : Quand la trajectoire de croissance de l'économie "disqualifie" les qualifiés"

Dans son ouvrage novateur, "Sénégal : Quand la trajectoire de croissance de l'économie "disqualifie" les qualifiés", le Professeur François Joseph Cabral, enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, déconstruit l'idée reçue de l'inadéquation entre l'offre et la demande d'emploi au Sénégal. À travers une analyse percutante et des propositions audacieuses, Pr. Cabral plaide pour une réforme en profondeur de l'éducation et du marché du travail, en mettant l'accent sur l'innovation, la formation qualifiée et l'émergence d'une « nation startup », pour impulser un changement radical dans la trajectoire de croissance du pays.