Foirail de Dalifort : Les Dioulas et les Téfankés refusent de payer les taxes journalières à la mairie… Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Septembre 2024 à 07:50 | | 0 commentaire(s)| Les vendeurs de moutons, appelés Téfankés et les dioulas, sous la houlette du président du Daaral (Parc des petits ruminants), Mamadou Talla, ont tenu une assemblée générale hier pour manifester leur ras le bol. A l’en croire, en autorisant un jeune à s’implanter dans le parc sans consulter le président du Daaral, le maire de Dalifort Mamadou Mbengue dit Baye Diop leur a manqué de respect et de considération. Ce qu’ils ont du mal à tolérer.

« Nous avons toujours travailler en parfaite harmonie avec les différents maires qui se sont succédé à la tête de la mairie de Dalifort. Toute décision qui émanait du maire, transitait par le président du parc des petits ruminants, que je suis. Et le maire n’a que les taxes au niveau du foirail. Mais pour l’organisation de l’espace et du travail, cela nous revient de droit. C’est notre pouvoir » a précisé d’emblée Mamadou Talla.



« Nous ne pouvons pas comprendre le maire qui autorise quelqu’un à installer un abri au niveau de la Sogas. C’est inadmissible » a regretté M Talla. Revenant sur ce qui s’est réellement passé, Mamadou Talla explique ceci : « Nous avons vu un jeune qui s’est auto-attribué un espace au forceps pour occuper l’espace. Alors qu’ici, même pour un dioula ou un téfankés qui amène des moutons, avant de réhabiliter son abri, il demande l’autorisation du président du foirail. Ça a toujours fonctionné ainsi car le travail doit être organisé et l’espace, bien géré » a expliqué le président Mamadou Talla.



» Si le travail n’est pas réglementé, cela peut créer le désordre. « Dans un premier temps, lorsque les agents de mairie sont venus, il a enlevé son abri. Mais après avoir rencontré le maire, le jeune est revenu se réinstaller. Ce que nous ne comprenons pas. Nous estimons qu’il a le soutien du maire » cogne Mamadou Talla. « C’est pourquoi, c’est une exigence même, depuis mercredi dernier, aucune taxe journalière n’est payée à la mairie. C’est un manque pour la collectivité territoriale mais nous n’y pouvons rien. Nous ne voulions pas en arriver à cette situation » s’est-il désolé.



…Nous interpellons la mairie sur les difficultés que nous traversons ici

Néanmoins le président du parc des petits ruminants de Dalifort rassure. « Si l’abri est enlevé, nous allons donner l’ordre aux Téfankés et aux dioulas d payer la taxe journalière. Mais quand même le maire a promis que l’abri sera détruit dès ce mercredi. Nous l’attendons à l’acte » a dit Mamadou Talla.



La rencontre a servi de cadre pour mettre à nu les difficultés qui minent le foirail de Dalifort. « Depuis un an, le tunnel qui se trouve au Daaral n’a pas été curé. N’eut été l’intervention du premier ministre Ousmane Sonko, il ne sera jamais curé. Pourtant c’est du ressort du maire. Mais il n’a rien fait. Dans le domaine de la lutte contre l’insécurité, c’est nous qui se cotisons pour payer les services de gardiens pour assurer la sécurité de nos bétails. Nous perdions plus de 100 millions FCFA à cause du vol de bétail. Mais depuis que nous avons engagé des gardiens, le vol a drastiquement baissé. Le maire doit nous aider dans ce domaine aussi mais il est aux abonnés absents », s’est indigné à nouveau Mamadou Talla.



Ibrahima khalil Dieme







