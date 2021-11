Foire commerciale intra-africaine : Le groupe Ecobank parrain de l’édition 2021

Akin Dada, directeur de la Banque des grandes entreprises et d'investissement du Groupe Ecobank, a dans un communiqué de presse, précisé que la Foire commerciale intra-africaine offre aux entreprises africaines une occasion unique de nouer des contacts commerciaux dans tous les pays du continent africain, au moment où l'accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine supprime les obstacles historiques au commerce et aux investissements intra-africains en créant un vaste marché unique.



Au sein du Groupe Ecobank, ajoute-t-il, nous sommes conscients que cela va entraîner une croissance exponentielle de la demande portant sur un écosystème de paiements fiables et sécurisés. En tant que banque de choix pour les paiements en Afrique, nous disposons déjà du réseau nécessaire pour faciliter cette évolution.



L'Iatf 2021, précise-t-on, jouera un rôle essentiel pour sensibiliser et aider les entreprises africaines à tirer parti des avantages de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), à se développer et à étendre leur portée internationale. Parallèlement à l'amélioration des informations concernant les biens et services disponibles dans les autres pays africains, l'Iatf2021 permettra d'accroître le commerce intra-africain et de mettre fin aux importations inutiles de produits provenant de l'extérieur du continent, en favorisant l'approvisionnement au sein de l'Afrique.



En tant que partenaire majeur déterminé à jouer un rôle important dans la réalisation des objectifs de la Zlecaf, le Groupe Ecobank est ravi de parrainer l'Iatf2021 qui promet d'être un événement important pour faire de la vision d'un « marché unique africain » une réalité.



Le Groupe Ecobank a déjà mis en place de nombreuses solutions pour faciliter la croissance exponentielle du commerce intra-africain engendrée par la Zlecaf. Parmi celles-ci figurent son écosystème de paiements numériques évolutif qui facilite les paiements commerciaux et de commerce électronique à travers l'Afrique, l’appui financier et non financier apporté aux micro, petites et moyennes entreprises (Mpme) pour les aider à se développer et à réussir, ses fonctions de gestion efficace de la trésorerie, la plateforme de vente Ecobank qui offre une solution de commerce électronique prête à l'emploi et accessible aux entrepreneurs individuels et aux MPME afin d'accroître leur clientèle et leurs ventes, ses divers programmes de formation pour renforcer les capacités de gestion des entreprises ainsi que ses solutions de financement innovantes. L'objectif du Groupe Ecobank est d'être la banque de référence pour les paiements et le financement du commerce en Afrique.



En outre, le Groupe Ecobank organise une série de webinaires spécialement conçus pour les entrepreneurs africains ( Mpme) afin de les aider à saisir et à tirer le meilleur parti des opportunités qu'offre la Zlecaf.



Le Groupe Ecobank conçoit également en permanence de nouvelles solutions pour répondre aux besoins de ses clients. Un exemple récent étant son programme Ellever qui a remporté plusieurs prix. Ellever propose aux entreprises dirigées par des femmes ou axées sur les femmes une gamme complète de produits, services et outils accompagnement financier, formations, aide au développement et conseils afin de leur donner davantage de moyens pour qu’elles puissent prospérer.

