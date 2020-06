Foncier: 30 ha de l’Aéroport de Yoff confiés à la CDC

La République veut arrêter le bradage foncier des réserves de l’aéroport de Yoff. Il a décidé hier en Conseil des ministres, de confier à la Caisse des Dépôts et Consignations, l’assiette foncière de 30 ha encore restante dans cet aéroport.



Selon nos confrères de "Le Témoin", la volonté de Macky Sall est « de renforcer l’aménagement durable et la valorisation équitable de la zone concernée, à travers des offres publiques d’aménagement et de vente, répondant aux principes de transparence et de rentabilité pour l’Etat ».



Une manière de se rebiffer face au dépeçage sans précédent subi par cette zone. Une bien tardive rebuffade…