Foncier: Un fonctionnaire des impôts et domaines s'octroie 8 Ha à Bambilor

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Août 2022

Qui est ce ponte des impôts et domaines qui s’est octroyé une assiette foncière de 8 hectares à Bambilor ? Dans les milieux avisés, les commentaires fusent de partout pour décrier une telle gloutonnerie qui est passée certainement inaperçue au niveau des autorités supérieures du pays. Nous gardons pour le moment le nom du concerné.



En tout cas ce qui est sûr, c’est que le bonhomme ne s’est pas gêné pour abuser de sa position et s’octroyer une telle assiette foncière. Et le pire dans tout cela, c’est que le concerné ne s’est pas caché en mettant directement son nom sur le titre de l’assiette foncière ainsi privatisée à son profit, révèle LeTémoin.

Ndèye Fatou Kébé