Foncier à Tobago: Amadou Fallou Guèye et Mme Demba Dieng complotent contre la décision de Macky Sall de... Le duo Amadou Fallou Guèye et Mme Demba Dieng respectivement préposé au terrassement et Directrice du Cadastre, serait-il en passe de préparer une bombe sociale, pour mettre le Président Macky Sall en mal contre les populations?

Vendredi 10 Septembre 2021

En effet, le membre de Pastef, Amadou Fallou Guèye traîne les pieds en ce qui concerne la fermeture du Canal et le lotissement pour les trois cent trente trois (33) victimes de la Cité Tobago, pourtant rétablis dans leurs droits.



Il compterait s'emparer de quatorze (14) parcelles des ayants-droit et ces terrains sont idéalement placés (à l'angle). Pourtant, les propriétaires de ces terrains ont payé leur redevance pour quatre ans, mais Monsieur Guèye et Mme Demba Dieng traînent les pieds dans ce dossier, pour la livraison du site concerné.



Face à ce refus d'exécuter les ordres donnés par Macky Sall, ce duo n'est-il pas en train de préparer une bombe sociale ? Histoire de le mettre en mal avec les populations.

