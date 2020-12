Foncier, toujours source de tension : L’affaire d’un lotissement de Kolda à la police Le contentieux sur le lotissement du site Trypano, un lieu de recasement social (VRS) des lépreux à Kolda, est en train de prendre une tournure judiciaire. En effet, quatre habitants de Trypano étaient convoqués jeudi au Commissariat de police de Kolda, suite à une plainte déposée par un acquéreur de la parcelle n°4 qui envisageait d’entreprendre des travaux de construction sur le site.

Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Décembre 2020 à 08:06 | | 0 commentaire(s)|

Mais il a été sommé par les membres du collectif qui soutient les lépreux de montrer son titre de propriété. Le gars a refusé. Alors les habitants de Trypano se sont opposés à son accès à sa parcelle. En colère, le gars a déposé une plainte contre ces derniers, nous dit « L’As ».



Les activistes de Frapp de Kolda, du Forum Civil de Kolda et d’autres organisations de la société civile ont rejoint le combat pour défendre les populations.



D’ailleurs Frapp Kolda demande un audit foncier et l’arrêt immédiat du harcèlement des populations qui luttent pour la préservation de leur dignité. Ce lotissement décrié n’a pas révélé tous ses secrets.



Et selon nos confrères, cette affaire risque d’éclabousser beaucoup d’autorités à Kolda.

A suivre alors !



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos