Fonction Publique: Discours, photos de l'arbre de Noêl et présentation des voeux (IMAGES) Rédigé par leral.net le Mardi 7 Janvier 2020 à 16:07 | | 0 commentaire(s)|

Monsieur le Secrétaire général ;

Monsieur le Directeur de cabinet ;

Monsieur le DGFP ;

Monsieur le DAGE ;

Messieurs les Directeurs et chefs de service ;

Mesdames, Messieurs, distingués invités.

Chaque année, pour l’espace d’un après-midi, une heureuse tradition fait que nous nous retrouvons, loin de nos bureaux, pour communier avec nos enfants, dans la joie et l’allégresse.



Le passage d’une année à une autre est un moment singulier, au cours duquel nous avons une pensée pieuse pour ceux et celles qui étaient de ce monde et que le Seigneur, dans sa volonté implacable, a rappelé auprès de lui. Il est alors, de notre devoir de les garder dans nos pensées et nos prières pour que leur souvenir demeure à jamais et nous inspire, en tout temps.

Puisse ALLAH (SWT) les accueillir au paradis, veiller sur leurs familles éplorées et renforcer notre foi en Lui.

Mesdames, Messieurs,



Je voudrais rendre grâce à Dieu de nous avoir accordé, encore une fois de plus, l’opportunité de débuter cette année nouvelle dans la paix. Puisse-t-il, encore et encore nous couvrir de ses grâces et préserver notre cher Sénégal des tumultes de quelle que nature qu’elles puissent être.

Notre rencontre d’aujourd’hui est mise à profit pour d’une part, décorer dans les ordres nationaux, au nom du Chef de l’Etat, des agents méritants et d’autre part, pour honorer des collaborateurs qui, après de bons et loyaux services, sont admis à faire valoir leur droit à une pension de retraite.



Je voudrais encourager les uns (les récipiendaires) car le chemin est encore long et, féliciter les autres (les retraités) chaleureusement puisqu’ils ont pu, en dépit des aléas d’un parcours professionnel, aller au bout.

Tous, je souhaite les offrir, en exemple aux plus jeunes, pour qu’ils leur servent de source d’inspiration.

Je voudrais insister sur le cas de Mamadou SYLLA qui a effectué plus de 30 ans de service dans le département. En parlant de lui, je suis persuadée de froisser son humilité mais qu’à cela ne tienne, suis-je tenté de dire. Il aura marqué la DENS d’une façon indélébile. Discret, efficace, engagé, travailleur acharné et rassembleur, il aura été assurément un repère tel le phare de Ngor guidant les pécheurs attardés en mer. En effet, il a été souvent fait recours à lui pour interroger certaines pratiques ou procédures en cours au ministère.

Je pourrais mutatis mutandis en dire autant de Mary Diouf dont l’attachement aux principes, valeurs et règles qui régissent la Fonction publique n’est plus à démontrer.



En mon nom et en celui de tous les agents, je voudrais leur dire merci d’avoir guidé les pas d’au moins deux générations dans le ministère et d’avoir été au service de la République avec une grande conscience professionnelle.

Tous les deux, vous vous éloignez de la Fonction publique sans vous en séparer !

Mesdames, messieurs

Le Secrétaire général, que je remercie au passage pour la qualité de son allocution, vient de faire un rapide inventaire des actions phares réalisées en 2019.

Force est de constater que le bilan dressé est globalement reluisant et je voudrais vous remercier tous et toutes pour ces résultats probants et, parallèlement, vous encourager à ne ménager aucun effort, pour consolider les acquis et les renforcer.

Pour ce faire il faudra prendre de la hauteur face à ces bons résultats, au regard des attentes de plus en plus fortes des usagers.

Aujourd’hui, vous le savez tous, le service public quoique n’ayant pas la même finalité que privé, est apprécié voir jugé à l’aune de ce dernier.

Dès lors, Il nous faut élever notre niveau de prestation tant du point de vue de la qualité que de la célérité et cela ne doit pas rester à l’état d’énoncé.

OUI, il nous faudra garder le cap et en faire davantage car pour paraphraser Henry Lacordaire « On perd par l’inaction tout ce qu’on a conquis par l’effort. »



Au demeurant, je vous remercie, Monsieur le Secrétaire général, de vous être fait l’écho des témoignages de satisfaction du personnel. Je vous réaffirme ma détermination à faire mon possible, pour mettre les agents du Ministère dans les conditions optimales de travail et de performance.



Mesdames et messieurs

Chers membres du personnel

Parfois, être installé à un poste de responsabilités, comme celui que j’occupe par la volonté de son excellence, le Président Macky SALL, est presque assimilable à la situation d’un pilote prenant les commandes d’un avion et cela prend naturellement les allures d’un défi.

En effet, porté par un sens assumé de la responsabilité, le pilote a une destination, un trajet (avec parfois des zones de turbulence), avec des supports que sont le tableau de bord avec des indicateurs précis, un équipage et des passagers.

Dans cette métaphore, je voudrais m’arrêter d’abord, un instant sur l’équipage, c’est à dire le personnel que vous êtes.

Le Ministère de la Fonction publique et du Renouveau du Service public dispose d’un personnel de qualité parce que dévoué, engagé, loyal et ne rechignant jamais à la tâche, en dépit de l’âpreté du labeur au quotidien.

Je voudrais encore engager l’équipage que vous êtes à rester solidaire et à toujours rechercher la qualité dans les prestations de service.

Continuez à cultiver certaines valeurs comme la loyauté, la courtoisie, symbole de la politesse et facteur d’assouplissement des relations sociales, le sens de l’écoute la bienveillance envers les usagers.

Mesdames, Messieurs,

Jai parlé de l’équipage, quid alors de la destination ?

Vous vous en doutez surement, c’est l’émergence à laquelle nous aspirons, sous la conduite éclairée du Président Macky SALL.

Nous sommes déjà sur le trajet avec le Plan Sénégal Emergent qui est le cadre de référence de nos politiques publiques.

Restons dans le champ lexical de l’aéronautique en évoquant le tableau de bord, avec ses indicateurs de performance autour desquels se structurent, dorénavant, nos actions et activités contenues dans les trois (3) programmes du Ministère que sont respectivement :

- Le programme Fonction publique ;

- Le programme Renouveau du service public et,

- Le programme pilotage et coordination administrative

Nous sommes de plain-pied dans le budget programme, une réforme d’envergure pour notre administration qui nous assujettit à des exigences de résultats dont on peut se soustraire car le principe de l’imputabilité est devenu beaucoup plus prononcé.

S’agissant des passagers, ce sont les usagers qui viennent vers nous pour solliciter nos services. Nous leur devons respect, considération et sollicitude, à travers une démarche affranchie de toute forme d’intérêt car, à la vérité, ils sont indubitablement notre raison d’être dans le service.

Monsieur le Président de la République a bien voulu nous confier un programme majeur dans le cadre de l’entreprise de modernisation de l’administration à travers le PAMA. C’est une marque de confiance et je vous demande de tous vous mobiliser autour du coordonnateur et de lui apporter un soutien agissant dans le cadre de la mise en œuvre de cet ambitieux programme.

Je sais pouvoir compter sur vous pour la mise en œuvre de ces dernières recommandations comme vous pourrez compter sur moi, pour y être attentive.





Mesdames, Messieurs

M’adressant à nos chers enfants, je voudrais leur dire toute la joie que nous avons de les voir heureux car ils sont des êtres précieux pour les parents que nous sommes.

Oui de précieux êtres mais tout aussi fragiles dans un monde complexe et de plus en plus ouvert du fait de la fulgurance des avancées technologiques et qui, hélas, à travers les trois (3) écrans (celui de l’ordinateur, celui de la télévision et du smartphone) ne charrient pas que des valeurs.

Chers enfants

Il me semble important de vous exhorter à prêter davantage d’attention aux efforts, journellement, consentis par les parents, en vue vous préparer à faire face, de la façon la meilleure, aux exigences de la vie en société.

Je vous demande de continuer à nous rendre fiers de vous, en travaillant plus et mieux à l’école et à adopter un comportement irréprochable en tout lieu.



Puisse notre Seigneur veiller sur vous !



Puissiez-vous être, dans quelques années, les graines d’une belle moisson dont le pays, tout entier, sera fier.

Pour conclure je voudrais inviter les parents à méditer, avec moi, un proverbe hébreu qui dit en substance que je cite : « les parents doivent au moins deux choses à leurs enfants : des racines et des ailes »

Bonne et heureuse à toutes et à tous.

Deweneti

Je vous remercie de votre aimable attention.

















Accueil Envoyer à un ami Partager