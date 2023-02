Fonctionnement du pouvoir judiciaire : Pastef de Podor invite la justice à redorer son blason

Le contexte politico-judiciaire préoccupe le Pastef de Podor. En effet, les camarades de Ousmane Sonko ont tenu hier un point de presse, pour alerter l’opinion sur le fonctionnement de la justice qu’ils trouvent « sélectif ».



« On dénonce et on s’indigne par rapport à la justice sélective qu’on a actuellement au niveau du Sénégal. La preuve, le siège de Pastef a été vandalisé, la justice n’a pas bougé ; notre militante Mariama Sagna a été assassinée, jusqu’à présent, rien ; nos militants sont arrêtés tout le temps sans que la justice se prononce ; on a des plaintes qui sont déposées par le président du parti, le Président Ousmane Sonko auprès de la justice et même des plaintes pour dénonciation de détournement de deniers publics, et la justice ferme les yeux », ont déploré Ibrahima Sy et Cie, dans un communiqué parcouru par «L’As».



Convaincus par ailleurs que la justice est utilisée à des fins politiques, ces camarades de Sonko exhortent les autorités judiciaires à rester à l’écart de la politique politicienne. « La justice doit rester vraiment en dehors de la politique. Si le pouvoir veut régler le problème de Pastef, il doit seulement le régler dans un cadre purement politique, dans le champ politique. La justice ne doit pas être utilisée à des fins de règlements de comptes politiques », pestent les camarades de Ousmane Sonko.



A leurs yeux, le comportement actuel de la justice n’honore pas du tout le pays. « Le Sénégal a toujours été considéré comme une démocratie avancée, une démocratie civilisée, une démocratie mature. Le Sénégal a été cité parmi les bons exemples en matière de gouvernance, surtout de gouvernance des fonds publics, de respect des droits humains. Mais aujourd’hui, quand on regarde le classement que le Sénégal a au niveau mondial ou bien même au niveau africain, on est en train de se chamailler sur ce qu’on appelle le peloton de queue avec, des pays qui sortent peut-être de dictature ou autres », regrettent Ibrahima Sy et Cie.



Ils rappellent, en effet, que la justice doit être le dernier rempart pour la sauvegarde de la démocratie, mais aussi de la bonne gouvernance. « Malheureusement, ce contexte politico-judiciaire empêche de tenir un débat serein et sincère sur les programmes et sur les projets, pour qu’on puisse savoir aujourd’hui ce que Pastef offre en termes d’alternative, de ce que ce gouvernement-là est en train de faire sous la houlette du Président Macky Sall », affirment les membres de la coordination du Pastef de Podor.