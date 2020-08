Fonds d’appui face à la COVID-19 : les acteurs sénégalais des transports terrestres ont perçu 86% de leur aide d’urgence, d’après T Youm Les acteurs des transports terrestres ont perçu 86% des 8 milliards 410 millions de francs CFA mis à leur disposition par l’Etat en guise d’aide d’urgence en raison de la pandémie de Covid-19, a indiqué, lundi, à Diamniadio, leur ministre de tutelle, Oumar Youm.

‘’Sur la totalité de la somme, qui est de 8 milliards 410 millions francs CFA, les 86% ont été distribués aux acteurs du secteur des transports terrestres’’, a-t-il dit en recevant les membres du Comité de suivi du FORCE Covid-19.



La totalité de l’aide n’a pas été remise aux bénéficiaires parce qu’une partie du ‘’travail’’ à faire avant la distribution des fonds est encore inachevée, selon M. Youm. ‘’Certains gouverneurs de région doivent nous accompagner dans la finalisation de ces opérations, pour permettre aux acteurs de recevoir les sommes dues’’, a-t-il expliqué.



Selon le ministre des Transports Terrestres et du Désenclavement, le retard s’explique par la non-identification de certains acteurs des transports interurbains.



‘’Nous sommes en train de travailler avec les directeurs régionaux, sous la supervision des gouverneurs, pour les identifier’’, a-t-il assuré.



Oumar Youm a relevé aussi ‘’des problèmes de représentation et d’identification’’ qui se posent avec les conducteurs des motos-taxis, au nom desquels parlent plusieurs organisations de transporteurs. ‘’Il faut les mettre ensemble’’ pour bien identifier les ayants droit, a-t-il dit.



Ces difficultés peuvent être surmontées avec l’aide des gouverneurs de région, selon M. Youm.

APS



