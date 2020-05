Fonds force Covid 19 : La société civile féminine dénonce la sous représentation des femmes dans le comité

Les organisations sénégalaises de la société civile féminine dénoncent la sous représentation des femmes dans le comité de suivi des opérations du fonds force Covid 19. Toutefois, elles vont s’engager dans la lutte, informe la Rfm.



« Nous avons été déçues de voir que le comité national qui a été mis en place n’avait que 5 femmes sur les 30 personnes qui doivent représenter ce comité là. Donc je pense que, un effort doit être fait », a déclaré Cécile Diatta Senghor, l’une des membres de ces lorganisations.



« C’est vrai que là, le coup est déjà parti mais il faut faire en sorte que les actions sur le terrain prennent plus en compte les femmes. Nous envisageons de faire des interventions dans le cadre de la lutte contre le Covid 19 », ajoute-t-Mme Diatta. Qui s’exprimait en marge de la signature de protocole entre l’Ong voie et leadership féminin et des organisations de femme.

