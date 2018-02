Fonds politiques : le maire Cheikh Guèye lave Marième Faye Sall et mouille Mbaye Ndiaye

Ceux qui soutenaient que le Première Dame a sollicité des fonds politiques de la mairie de Dakar ont tout faux. Me Ousseynou Fall a demandé hier au maire de la commune de Dieuppeul-Derklé si Mariéme Faye Sall avait sollicité auprès de Khalifa Sall, des billets de la Mecque pour d’autres personnes. « Je sais que beaucoup de personnes ont eu l’honneur et le privilège d’aller à la Mecque grâce au maire de Dakar. Mais, je ne peux pas attester que la Première dame a été à la Mecque grâce aux fonds politiques. Je suis musulman, un fervent mouride et je ne dirai jamais des choses incertaines », a-t-il répondu.



Cependant, Cheikh Guèye a révélé que le ministre d’Etat Mbaye Ndiaye, alors ministre de l’Intérieur, a sollicité des fonds politiques pour soutenir ’appel des Layènes. « Ces fonds sont bien encadrés. Ils sont une destinations précise », a affirmé le maire de Dieuppeul.









Libération

