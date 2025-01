Foot: Deschamps et les Bleus, clap de fin en 2026 Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Janvier 2025 à 01:26 | | 0 commentaire(s)|

Coup de tonnerre chez les Bleus: Didier Deschamps a décidé de quitter ses fonctions à la tête de l'équipe de France à l'issue de son contrat en 2026, a appris l'AFP de source proche de la sélection, mettant un terme à un long bail débuté en 2012 et marqué par le sacre mondial de 2018.

Selon plusieurs médias, Deschamps devrait officialiser sa décision lors d'un entretien croisé avec Brigitte Macron diffusé dans le journal de 13 heures de TF1 mercredi dans le cadre de l’opération "Pièces Jaunes".

Le départ en 2026 du technicien de 56 ans, qui avait succédé à Laurent Blanc après l'Euro-2012, sonnera comme la fin d'une époque, tant il est devenu indissociable des Bleus au fil de années. Se fermera ainsi le chapitre le plus glorieux de l'histoire des Tricolores.

En plus de douze ans, Deschamps s'est en effet bâti un palmarès hors normes en remportant la Coupe du monde 2018 en Russie et la Ligue des nations en 2021, tout en atteignant les finales de l'Euro-2016 et du Mondial-2022.

Mais ces deux dernières années ont été très compliquées pour l'ex-capitaine champion du monde (1998) et d'Europe (2000). Sa longue prolongation pour quatre ans juste après la finale de la Coupe du monde au Qatar perdue face à l'Argentine avait suscité à l'époque de nombreuses critiques. Puis ce furent les débats autour du jeu terne et peu spectaculaire déployé par les Français au cours de l'Euro-2024 en Allemagne qui ont provoqué un certain désamour auprès des supporteurs, malgré l'accession en demi-finales.



- Les regards tournés vers Zidane - Depuis le tournoi européen, les soucis n’ont fait que s'accentuer pour le sélectionneur avec les déboires de son capitaine Kylian Mbappé, absent des rassemblements d'octobre et de novembre, et l'annonce surprise de la retraite internationale d'Antoine Griezmann, naguère considéré comme le "chouchou" de Deschamps mais petit à petit déclassé.

La qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations après un succès probant en Italie (3-1) en novembre a toutefois chassé quelque peu les nuages et Deschamps a eu l’habileté d'ouvrir son groupe à de nouveaux jeunes joueurs pour se lancer à l'assaut de ses ultimes objectifs.

La France sera ainsi opposée à la Croatie, les 20 et 23 mars, pour essayer de se frayer une place dans le "Final Four" de la Ligue des nations prévu en juin avant d'enchaîner avec les qualifications de la prochaine Coupe du monde aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique où le sélectionneur tentera l'exploit de broder une troisième étoile sur le maillot bleu.

La perspective de la fin de l'ère Deschamps va désormais ouvrir la voie aux spéculations sur l'identité de son successeur. Tous les regards convergent forcément vers Zinédine Zidane, l'icône du football français et triple lauréat de la Ligue des champions sur le banc du Real Madrid. Zizou n'a jamais caché son désir de diriger un jour les Bleus et attend patiemment son heure depuis la fin de sa deuxième aventure avec les Merengue en 2021. Il n'a jamais été aussi proche de toucher au but.



www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Foot-Deschamps-et-les-Bl...

Accueil Envoyer à un ami Partager