Foot / Ligue des champions : le FC Barcelone s'impose à Dortmund (3-2) et grimpe à la 2e place

Le FC Barcelone a dû s'employer mercredi soir pour venir à bout à l'extérieur du Borussia Dortmund (3-2) grâce à un doublé de Ferran Torres, et en profite pour se hisser à la 2e place du classement de la Ligue des champions.

Après six journées (sur huit) de la phase de groupe de la Ligue des champions, les Barcelonais comptent 15 points, trois de moins que les Reds de Liverpool, et font un pas important vers une place dans le top 8 à l'issue de cette première phase.



