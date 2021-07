Foot: l’international anglais Jadon Sancho à Manchester United pour 85 M EUR Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Juillet 2021 à 14:51 | | 0 commentaire(s)|

Les Red Devils cassent leur tirelire pour acquérir l’un des grands espoirs du football anglais. Le Borussia Dortmund est parvenu à un accord pour transférer le jeune attaquant anglais Jadon Sancho à Manchester United pour 85 millions d’euros, ont annoncé vendredi les deux clubs. « Manchester United est ravi d’annoncer le recrutement de Jadon Sancho, jusqu’en […] Les Red Devils cassent leur tirelire pour acquérir l’un des grands espoirs du football anglais. Le Borussia Dortmund est parvenu à un accord pour transférer le jeune attaquant anglais Jadon Sancho à Manchester United pour 85 millions d’euros, ont annoncé vendredi les deux clubs. « Manchester United est ravi d’annoncer le recrutement de Jadon Sancho, jusqu’en juin 2026 avec une année supplémentaire en option, sous réserve de validation internationale », précise ManU. Âgé de 21 ans, Sancho est l’un des grands espoirs du football anglais, passé notamment par les académies de Watford et de Manchester City. Joueur majeur du Borussia Dortmund (16 buts et 20 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison), il est devenu le complice favori du buteur norvégien Erling Haaland. Il était sous contrat avec le club allemand jusqu’en juin 2023. Sancho n’a joué que quelques minutes à l’Euro avec l’équipe des Three Lions. Une compétition où son nom est désormais rataché à travers son tir au but raté en finale contre l’Italie (1-1, t.a.b. 2-3). Il avait été victime d’insultes racistes. MD



Source : Source : http://lesoleil.sn/foot-linternational-anglais-jad...

Accueil Envoyer à un ami Partager