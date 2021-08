Foot: la prolongation de Messi aurait représenté un « risque » financier pour le Barça (président) Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Août 2021 à 14:21 | | 0 commentaire(s)|

Prolonger le contrat de l’Argentin Lionel Messi aurait representé un « risque » financier pour le FC Barcelone, actuellement en grandes difficultés, a déclaré vendredi son président Joan Laporta, qui a assuré avoir fait ce qui était « le mieux pour les intérêts » du club. Messi, qui quitte le Barça après plus de vingt ans de vie commune, a « d’autres […] Prolonger le contrat de l’Argentin Lionel Messi aurait representé un « risque » financier pour le FC Barcelone, actuellement en grandes difficultés, a déclaré vendredi son président Joan Laporta, qui a assuré avoir fait ce qui était « le mieux pour les intérêts » du club. Messi, qui quitte le Barça après plus de vingt ans de vie commune, a « d’autres propositions », a ajouté M. Laporta, sans révéler quels clubs courtisaient le joueur, qui « voulait rester » au Barça. « Un investissement du volume représenté par Leo Messi comportait certains risques que nous étions prêts à assumer », mais « lorsque nous avons compris en détail la situation du club » après un audit, « nous n’avons pas voulu mettre plus en péril l’institution », a déclaré le président du club blaugrana lors d’une conférence de presse très attendue. M. Laporta, élu en mars sur la promesse de garder Messi au Barça, a, par ailleurs, accusé le fair-play financier mis en place par la Liga espagnole de l’avoir empêché d’atteindre ce but. « Je suis triste, mais je pense que nous avons fait ce qui était le mieux pour les intérêts » du club, a-t-il encore dit. Selon la presse, Manchester City et le PSG sont sur les rangs pour faire venir le sextuple Ballon d’Or.



Source : http://lesoleil.sn/foot-la-prolongation-de-messi-a...

