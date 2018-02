Football: Azeglio Vicini, ancien sélectionneur de l’équipe italienne est mort

L’ancien sélectionneur national de l’Italie Azeglio Vicini est décédé. L’homme qui a conduit la Squadra Azzurra à la troisième place de la Coupe du monde 1990 à domicile, est décédé à l’âge de 84 ans.

Vicini a dirigé la sélection nationale italienne de 1986 à 1991, la menant aux demi-finales des championnats d’Europe de 1988, ainsi qu’à la Coupe du monde de 1990.

Il est décédé chez lui à Brescia, dans le nord de l’Italie, a rapporté mercredi la presse italienne. Au cours de sa carrière senior de 13 ans, Vicini a fait la queue pour Vicenza, Sampdoria et Brescia.

Il a entraîné l’équipe italienne des moins de 23 ans en 1975 et ensuite les U21 avant de prendre la relève de l’entraîneur Enzo Bearzot en 1986. Mais on se rappellera surtout qu’il était à la tête de l’Italie lors de la Coupe du monde.

Il a guidé l’équipe vers les quatre derniers matchs où leur campagne a été stoppée par l’Argentine de Diego Maradona dans une séance de tirs au but. Il a été succédé par Arrigo Sacchi en 1991 et a ensuite entraîné son équipe locale, Cesena et Udinese avant de prendre sa retraite en 1994.



