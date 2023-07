Football - Bayern : Joshua Kimmich prend la défense de Sadio Mané Le départ plus qu'imminent de Sadio Mané du Bayern Munich, n‘a pas fini de soulever des vagues, cette fois-ci dans les vestiaires même du club bavarois. L’international sénégalais, contrairement à ce que l’opinion laisse transparaître, peut compter sur des soutiens de taille, comme celui du capitaine bavarois, Joshua Kimmich.

Rédigé par leral.net le Samedi 29 Juillet 2023

« Il a effectué une très bonne première moitié de saison la saison dernière et a livré de bonnes statistiques. Ce n’était pas sa seule faute si les choses n’allaient pas bien pour nous. D’un point de vue global, nous n’étions pas dans le bon sens », affirme Kimmich sur les réseaux sociaux.



Selon lui, « quand vous êtes un nouveau joueur, que vous arrivez à l’étranger, avec une nouvelle langue, une nouvelle culture et des gens nouveaux à découvrir... Quand tu arrives comme une top star et que tu dois essuyer beaucoup de critiques - certaines à raison, d’autres à tort - je peux imaginer que ce n’est pas facile ».











emediasn





