Football: Benjamin Mendy s'engage au FC Lorient

Benjamin Mendy retrouve le très haut niveau, quelques jours après avoir été jugé non coupable des huit viols dont il était accusé. L'ancien joueur de Manchester City s'est engagé mercredi au FC Lorient pour deux saisons. Le latéral gauche international français (29 ans) a satisfait la traditionnelle visite médicale. Le FC Lorient a enrôlé le champion du monde 2018, pour les deux prochaines saisons. Formé au Havre, puis passé par Marseille et Monaco, le Français retrouvera donc la Ligue 1. Benjamin Mendy a joué son dernier match le 15 août 2021, avant que cette affaire éclate au grand jour. Placé en détention en attendant son jugement, l'ancien joueur de l'ASM n'a pas joué depuis deux ans. O.B



