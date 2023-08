Football-Bonne nouvelle pour Marseille et le Sénégal : Iliman Ndiaye s’est remis de sa blessure Iliman Ndiaye sera dans le groupe de l’Olympique de Marseille pour la rencontre contre Brest ce week-end. Le joueur est revenu de sa petite blessure et a repris l’entraînement avec le groupe, nous informe Wiwsport.

Rédigé par leral.net le Samedi 26 Août 2023

Donc, plus de peur que de mal pour la nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille, Iliman Ndiaye. Touché à la cheville lors du match nul (2-2) vendredi face à Metz, l’international sénégalais a repris les entraînements après les examens approfondis.



Alors qu’on craignait une lésion, le joueur est à la disposition du coach Marcelino Diaz. D’ailleurs, l’ancien de Sheffield United sera dans le groupe phocéen en vue de la rencontre face au Stade Brestois.



