Football-Championnat du monde des sourds : Les Lions dominent largement la Thaïlande et feront face à l’Arabie Saoudite en huitième de finale Wiwsport-Après leur victoire contre l’Argentine et le match nul concédé face à l’Ukraine, les poulains de Souleymane Fomba n’avait besoin qu’un d’un point ce mercredi pour se qualifier. Mais, Mouhamed Ndiaye et ses partenaires ont assuré plus que ça.

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Septembre 2023 à 17:50 | | 0 commentaire(s)|

Dominateurs dès l’entame du match, ils ouvrent le score à la 24e minute de jeu suite à un corner rapidement joué par le biais du numéro 20. Toujours dans le même tempo, les Lions accélèrent et mettent davantage le pied sur le ballon.



Cinq minutes après, le même Mouhamed Ndiaye double la marque. Le score va en rester jusqu’à la fin de la première période



Ils vont revenir avec la même intention. Monopolisant le ballon et multipliant les bonnes occasions, les champions d’Afrique vont assommer davantage le petit poucet du groupe en inscrivant un troisième but à la suite d’un penalty.



Mouhamed Ndiaye va compléter son match parfait par un triplé à la toute dernière minute de la rencontre. Les Lions terminent deuxième puisque l’Ukraine s’est imposé face à l’Argentine sur le score de 5-0.



Les Lions vont faire face à l’Arabie Saoudite pour les huitièmes de finale de ce championnat du monde.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook