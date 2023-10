Football / Championnats du Monde des sourds : Le Sénégal éliminé aux tirs au but en demi-finale, par l’Ukraine L’équipe du Sénégal de football des malentendants a été éliminée, mercredi, en demi-finale des Championnats du Monde, après avoir été battue par l’Ukraine, lors des séances de tirs au but (7-8), à Kuala Lumpur, en Malaisie. Les deux équipes ont fait match nul vierge à la fin du temps réglementaire, puis 1-1, à l’issue des prolongations. "APS"

Les Ukrainiens qui ont dominé une bonne partie du match, se sont heurtés à une belle défense sénégalaise. C’est lors de la première mi-temps de la prolongation, que l’Ukraine va enfin trouver le chemin des filets. Sur une somptueuse frappe déclenchée à plus de 40 mètres du camp sénégalais, le joueur ukrainien lobe le gardien des "Lions".



Les hommes de Souleymane Bara Fomba, loin d’être démotivés, vont continuer à pousser et à y croire. Leurs efforts vont payer dans le temps additionnel de la deuxième période, puisque le Sénégal va égaliser.

La Sénégal et l’Egypte joueront, vendredi, le match pour la troisième place.



L’Ukraine affrontera en finale, samedi, le Japon, qui a battu l’Egypte sur le score de 4 buts à 1, dans l'autre demi-finale.



Les Championnats du monde de football des sourds, sont une compétition mondiale organisée une fois tous les quatre ans, par le Comité international des sports pour les sourds, chez les hommes et les dames, en même temps.



Chez les hommes, la Turquie est la nation la plus titrée, avec deux trophées remportés en 2012 et en 2016.



En dames, les États-Unis sont le pays le plus titré, avec deux coupes remportées durant ces mêmes éditions (2012 et 2016).







