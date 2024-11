Football-Équipe Nationale : les Lions posent avec leurs nouveaux maillots Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Novembre 2024 à 21:04 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-Les Lions de la Teranga vont arborer de nouvelles tuniques. La Fédération sénégalaise de football, via sa page Facebook officielle, a dévoilé les nouveaux maillots de la bande à Kalidou Koulibaly. Sur la page Facebook officielle de la Fédération sénégalaise de football, les Lions prennent la pose sur la pelouse du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, arborant fièrement leurs nouvelles tuniques. Les joueurs de champ sont vêtus de maillots blancs et verts, tandis que les gardiens portent des tenues jaunes, soulignant l'élégance et la modernité de ces nouvelles couleurs. » « Nouveaux maillots, même passion. Rendez-vous sur le terrain ce jeudi 14 novembre à Bamako contre le Burkina Faso. #MankoWutiNdamli #NewKit #PumaFootball » Peut-on lire sur le post de la FSF depuis sa page Facebook.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/football-equipe-nationale...

