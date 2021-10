Football : Finale à Madiyana, commune de Leona, Mr Cheikh Diop réagit aux doléances des populations

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Octobre 2021 à 18:38 | | 0 commentaire(s)|

Lors d'une finale parrainée par lui , à Madiyana un village situé dans la commune de Leona. Mr Cheikh Diop le président du mouvement Leona debout et candidat aux prochaines élection locale, Mr. Cheikh Diop en a profité pour répondre les doléances des populations qui souffrent d'énormes difficultés comme le manque d'électricité, d'infrastructures sanitaire et routière voir même l'éducation.

Sur ce, le candidat Cheikh Diop rassure les populations et les invitent à faire le bon choix au soir du 23 janvier. Il n'a pas manqué aussi d’attaquer l'équipe municipale qu'il juge d'incompétents.