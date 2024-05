Football : Habib Beye quitte le Red Star après trois saisons

C’est fini entre le Red Star FC et son désormais ancien entraîneur, Habib Beye. D’après le communiqué du club, le technicien sénégalais dont le contrat arrive à son terme en juin 2024, ne pas va prolonger à la tête de l'équipe professionnelle qu’il dirige depuis quasiment trois ans. « Le club est d'ores et déjà concentré à la préparation de son retour en Ligue 2 et souhaite à Habib ses meilleurs vœux de réussite pour la suite de sa carrière » renseigne le communiqué.



La carrière d'Habib Beye en tant qu'entraîneur a débuté à la mi-septembre 2021, lorsqu'il est arrivé en tant qu'entraîneur adjoint après avoir obtenu son BEPF. Il a ensuite été confirmé en tant qu'entraîneur principal du Red Star FC le 20 octobre, et le président de l'Étoile Rouge lui a renouvelé sa confiance après le maintien à l'issue de sa première saison. Le choix d'une stabilité payante a permis au club de réussir la montée en Ligue 2 cette année.



Fortement convoité en Ligue 1, Habib Beye devrait très rapidement trouver un nouveau point de chute…

