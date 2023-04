Football : Ilimane Ndiaye et Sheffield United retrouvent la Premier League anglaise ! Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Avril 2023 à 01:52 | | 0 commentaire(s)|

Après le Burnley de Vincent Kompany qui est déjà champion de la Championship, c’est au tour de Sheffield United d’obtenir son ticket pour l’élite anglaise. Les Blades qui recevaient ce mercredi West Bromwich Albion (9e) ont fait le travail en s’imposant 2-0 informe foot mercato. Si Ilimane Ndiaye n’a pas marqué, l’attaquant sénégalais a livré très belle prestation contribuant à cette montée exceptionnelle en première division. La pépite sénégalaise qui est très convoitée sur le marché des transferts, aura le choix entre rester avec le club qui l’a lancé dans le football professionnel et ou aller poursuivre sa progression dans une formation plus huppée. Relégué au terme de la saison 2020/2021, Sheffield United retrouve la Premier League après deux saisons passées en Championship.

Source : https://www.dakaractu.com/Football-Ilimane-Ndiaye-...

