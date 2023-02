Football : La féderation libère 1 milliard 300 millions FCfa au profit du monde du ballon rond

L’argent du foot aux footeux. La Fédération sénégalaise de football a décidé hier, de distribuer une manne financière d’un milliard 300 millions FCfa au monde du foot sénégalais.



A travers un communiqué de presse, on apprend que Me Augustin Senghor et Cie ont entamé la procédure de libération des subventions au profit des clubs et des acteurs du football pour la saison 2022-2023. Ce sont les clubs de Ligue 1 (1ère division) qui se frottent les mains puisqu’ils vont recevoir un pactole de 15 millions FCfa par club, la Ligue 2 (10 millions), Nationale 1 (7 millions), Nationale 2 (3 millions), Division 1 Féminin (3 millions), Nationale 2 féminin (2 millions), Beach Soccer (1 million), Club régional (1. 500.000), Oncav (10 millions), ASMS (3 millions), AEEFS (2 millions), AIFS ( 2 millions), ANAF (2 millions), ANPS (2 millions), CONEFS (2 millions) et les supporters (6 millions).



La Fédération de foot précise par ailleurs, que tous les bonus et primes ont été libérés au profit des différentes équipes nationales concernées et qu’elle procédera bientôt aux remboursements des arriérés de récompenses que la LSFP devait à certains clubs, de 2016 à 2019.



Baba Tandian félicite Me Augustin Senghor et flétrit Me Babacar Ndiaye du Basket



Baba Tandian s’est vivement félicité de l’acte posé par Me Augustin Senghor et Cie. « C’est absolument clair. Il n’y a rien de plus clair que l’acte posé par Me Augustin Senghor et Cie. La Fédération sénégalaise de football donne l’exemple à sa sœur du basket, où il y a un manque total de transparence à tous les niveaux. Au niveau de la Fédération de foot, les contrats marketing, de sponsorisation, tout est mis sur la table. L’argent reçu de la FIFA, tout est mis sur la table. Au niveau de la Fédération de Babacar Ndiaye tout est opaque. C’est vraiment dégueulasse ce qui se passe au niveau de la Fédération de basket », vitupère Baba Tandian depuis la Chine, où il s’active dans le cadre de son projet d’unité d’emballage de Diamnadio.



Ce qui sidère l’ancien patron de la balle orange, c’est qu’il y a des gens qui défendent les actes posés par Me Babacar Ndiaye. « S’il y a des gens qui regardent Babacar Ndiaye faire ses conneries et surtout, qui le défendent, il n’y a rien de plus dégueulasse. Je suis écoeuré. A l’époque, lorsque je dirigeais la fédération de basket, nous n’avions pas autant d’argent mais je me débrouillais partout pour pouvoir avoir de l’argent pour la fédération. Une fois les dépenses terminées, le reste de l’argent était redistribué aux clubs, ces derniers n’en revenaient pas. »













Le Témoin