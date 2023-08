Football : Les graves révélations du clan Sadio Mané envers Leroy Sané et le Bayern Munich Tout juste débarqué en Arabie saoudite, Sadio Mané semble prêt à se lancer dans une nouvelle histoire avec Al-Nassr. Son chapitre terminé avec le Bayern Munich, son conseiller, s’est exprimé dans l’After Foot sur RMC, au sujet de l’altercation du Sénégalais avec Leroy Sané, qui a eu de lourdes conséquences sur l’aventure bavaroise de la star africaine.

« Tous ceux qui connaissent le football européen savent que Leroy Sané est un garçon très condescendant. Alors que Sadio Mané n'a jamais créé de problèmes là où il est passé. Leroy Sané a franchi le rubicon. (...) 30 minutes après, Sané a envoyé un message à Sadio pour présenter ses excuses.



Il avait compris qu'il avait merdé. Sadio a accepté ses excuses en lui disant 'J'espère que ça ne se reproduira plus parce que je suis très fier de ce que je suis », a confié Bacary Cissé.



L’attitude du Bayern pointée du doigt



Le proche de Sadio Mané a confirmé que l’altercation entre Sadio Mané et Leroy Sane est née d’insultes racistes. « C'est pourquoi je vous dis qu'il y a de l'ingratitude de la part du Bayern. C'est plus que fou. Leroy Sané a nié ses propos.



Le Bayern a ensuite sanctionné Sadio pour un match. Mais vu la gravité du problème, si Sadio avait tort, il aurait été sanctionné davantage. Si la couleur de peau de Sadio Mané a dérangé Leroy Sané, elle a aussi dérangé les dirigeants du Bayern Munich », a ajouté Bacary Cissé qui a tenu à détruire la presse allemande dans cette affaire…



