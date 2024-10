Football-Maroc : L’ancien international Abdelaziz Barrada est décédé Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Octobre 2024 à 23:06 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-L'ancien milieu de terrain international marocain Abdelaziz Barrada est décédé ce jeudi à l'âge de 35 ans, d'après la presse marocaine relayée par Footmercato. Cette triste nouvelle touche profondément le monde du football. Selon plusieurs sources marocaines, dont le portail Hespress, Barrada a succombé à une crise cardiaque. Il avait mis un terme à sa carrière en 2021, après avoir évolué dans divers clubs depuis son départ de l'Olympique de Marseille en 2016. International à 28 reprises et auteur de 4 buts, Barrada, originaire de Provins, s'était illustré dès son jeune âge en Espagne, où il avait terminé sa formation au sein de Getafe après avoir quitté le PSG. Avec ce club de la banlieue de Madrid, il a disputé environ 60 matchs de Liga, marquant 8 buts et offrant 9 passes décisives, témoignant de son talent technique indéniable. Abdelaziz Barrada, chouchou d'enfance d'Achraf Hakimi, faisait partie de la génération marocaine qui a brillé aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Les hommages affluent sur les réseaux sociaux, et la rédaction de Foot Mercato présente ses condoléances à sa famille et à ses proches. https://x.com/HanifBerkane/status/1441399286122614785?s=19



