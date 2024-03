Football-Match amical : Les Lions et leur nouvelle jeunesse assurent face au Gabon (3-0) Wiwsport.com- On se remet bien dans le droit chemin. Dans un match presque à sens unique, l’Equipe Nationale du Sénégal n’a pas forcé et a réussi son retour en s’imposant en amical face au Gabon (3-0). Mikayil Ngor Faye, auteur d’un sublime but, Seydou Sano et Habib Diarra ont débuté.



L’après CAN est passé avec mention. Deux mois après son élimination en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations par la Côte d’Ivoire, les Lions ont parfaitement maîtrisé leur premier match en dominant de la tête et des épaules le Gabon (3-0), avec certes des attaquants beaucoup trop maladroits devant mais une jeunesse qui fait déjà sensation et une solidité défensive. De quoi ravir le public du Stade de la Licorne et tous les supporters sénégalais assis derrière leur écran de télévision.



Les débuts réussis de Mika Faye et Seydou Sano



Il avait laissé entendre en conférence de presse que ces rendez-vous de mars sont une occasion de donner des opportunités à des jeunes joueurs et d’habituels « réservistes ». Aliou Cissé tient déjà parole. Le sélectionneur a aligné une équipe inédite et a permis à plusieurs joueurs de se signaler. Notamment les deux jeunes défenseurs Seydou Sano et Mikayil Ngor Faye. Le contraste est d’ailleurs saisissant entre cette équipe extrêmement jeune et celles avec de nombreux trentenaires qu’on était habitué à voir.



Lancé par le but contre son camp d’Aaron Appindangoyé (12e), le Sénégal a ensuite trouvé le moyen de faire le break à quelques instants de la fin de la première période grâce à un but sublimissime de Mikayil Ngor Faye. Titularisé pour sa toute première avec la sélection séniore, le défenseur du Barça Atlètic a marqué les esprits non seulement par ce coup de canon venu d’ailleurs mais par ses prestations dans l’ensemble : solidité défensive, sobriété et beaucoup de générosité. Comme Seydou Sano évidemment.



Alignées en 3-5-2, les troupes d’Aliou Cissé ont probablement sorti une de leurs meilleures prestations dans un système à trois défenseurs, deux mois après l’élimination contre les Ivoiriens qui avait entaché ce schéma tactique. Très bien entrés dans leur partie, les Lions ont rapidement assommé une équipe gabonaise venue sans énormément de minutions. Sans Pierre Emerick Aubameyang, son avant-centre vedette et capitaine, et Denis Bouanga, les Panthères n’ont jamais réussi à mettre en danger Mory Diaw.



Des attaquants maladroits



Jamais mis à contribution et autoritaire sur ses sorties et sur les relances, comme à son habitude d’ailleurs, le portier du Clermont Foot 63 s’est montré concentré et rassurant. Comme l’ensemble de l’arrière-garde sénégalaise déstabilisée pendant un quart d’heure, le temps de s’adapter aux entrées des petits nouveaux :



Mikayil Ngor Faye et Seydou Sano. On retiendra surtout la prestation défensive des Lions. Mais aussi la bonne partition d’Ismaila Sarr au poste de piston droit ou celle d’Iliman Ndiaye en électron libre.



En revanche, il faudra revoir la copie offensive. Maladroits devant le but, les partenaires d’Iliman Ndiaye, très bon pour décrocher et orienter le jeu vendredi soir, vont devoir concentrer leurs efforts pour progresser dans ce secteur.



Titularisé à la pointe de l’attaque, le duo Nicolas Jackson – Bamba Dieng a vendangé de nombreuses opportunités. Ce qui n’est pas le cas pour les remplaçants. Sadio Mané a clos la marque sur une offrande d’Habib Diallo. Et Boulaye Dia aurait dû être décisif, mais c’était sans compter sur Lamine Camara. On notera également la première d’Habib Diarra sous le maillot des Lions. Le milieu de terrain de Strasbourg a joué le dernier quart d’heure.



