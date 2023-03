Football: Mbaye Diagne, meilleur buteur sénégalais des championnats européens devant Habib Diallo Rédigé par leral.net le Lundi 6 Mars 2023 à 17:45 | | 0 commentaire(s)|

L’attaquant sénégalais de Fatih Karagumruk SK (Super Lig de Turquie), Mbaye Diagne, auteur d’un triplé avec son club ce week-end, est le meilleur buteur sénégalais actuel des grands championnats européens, avec 14 buts au total, soit une unité de plus que son compatriote de Strasbourg (Ligue 1 française), Habib Diallo. Diagne qui n’a plus été […] L’attaquant sénégalais de Fatih Karagumruk SK (Super Lig de Turquie), Mbaye Diagne, auteur d’un triplé avec son club ce week-end, est le meilleur buteur sénégalais actuel des grands championnats européens, avec 14 buts au total, soit une unité de plus que son compatriote de Strasbourg (Ligue 1 française), Habib Diallo. Diagne qui n’a plus été convoqué en équipe nationale depuis mars 2022, s’est illustré de la meilleure des manières, samedi, en inscrivant les trois buts de la victoire (4-3) de son club contre Sivasspor, en match comptant pour la 24e journée du championnat turc. Cerise sur le gâteau, l’avant-centre sénégalais a été aussi passeur décisif lors de cette rencontre finalement remportée par Fatih Karagumruk SK, 8e au classement, après avoir été mené en début de rencontre. D’autres joueurs sénégalais ont aussi marqué avec leur club ce week-end, dont Aliou Badji, qui a inscrit son 4e but avec les Girondins de Bordeaux (2e). Le Sénégalais a ouvert le score à la 46e mn du match ayant opposé son équipe à Saint-Etienne. L’Ivoirien Jean-Philippe Krasso a ensuite égalisé sur pénalty pour les Stéphanois, à la 82e mn. Arouna Sangante a donné la victoire (2-1) à son équipe Le Havre AC (Ligue 2 française) contre Laval. Son compatriote et coéquipier Jamal Thiaré est l’auteur de la passe décisive sur le premier but des Havrais. Malgré deux passes décisives à son actif, Joseph Lopy et Nîmes, avant-derniers au classement de la Ligue 2 française, se sont inclinés (2-4) contre Bastia, 5e. Avec Monaco, 3e de la Ligue 1 française, Krépin Diatta, titulaire, et Ismail Jakobs, remplaçant, ont concédé le nul (2-2) contre Troyes. Jakoks est entré en jeu à la place de Diatta, à la 67e mn. Habib Diallo, auteur de quatre buts sur ses quatre dernières sorties avec Strasbourg (16e), n’a pas marqué ce week-end, mais a joué l’intégralité du match perdu (0-1) à domicile par son équipe face à Brest. En Espagne, l’international sénégalais Youssouf Sabaly et le Real Betis, équipe occupant la 5e place de la Liga, ont tenu en échec (0-0) le Real Madrid (2e). Sabaly a joué tout le match. Moins chanceux avec Séville (17e), Pape Guèye s’est fait expulser à la 79e mn pour cumul de cartons. Malgré une passe décisive à son actif, son équipe s’est lourdement inclinée (6-1) conte Atletico Madrid. Au Bayern (Bundesliga), Sadio Mané est entré en jeu à la 63e mn de la rencontre ayant opposé les Bavarois à Stuttgart (2-1). La star sénégalaise enchaîne son deuxième match après son retour de blessure, il y a quelques jours. APS



Source : Source : https://lesoleil.sn/football-mbaye-diagne-meilleur...

