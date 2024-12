Football-Premier League/J16 : après Iso, Pape Matar Sarr et Nicolas Jackson marquent lors des succès de Tottenham et Chelsea devant Southampton (0-5) et Brendford (2-1)

XALIMANEWS-Ce dimanche, les Lions de la Teranga de la réputée Premier League se sont regalés. Après Ismaila Sall double buteur et passeur décisif lors du succès de Palace à Brighton (1-3), Nicolas Jackson et Pape Matar Sarr lui ont emboité le pas lors des succès de leurs équipes respectives. Apres le nul (0-0), ce samedi, […]

XALIMANEWS-Ce dimanche, les Lions de la Teranga de la réputée Premier League se sont regalés. Après Ismaila Sall double buteur et passeur décisif lors du succès de Palace à Brighton (1-3), Nicolas Jackson et Pape Matar Sarr lui ont emboité le pas lors des succès de leurs équipes respectives.

Apres le nul (0-0), ce samedi, d’Everton du duo Ilman Ndiaye-Gana Gueye, ce fut autour d’Ismaila Sarr avec les Eagles, d’aller rendre visite à Brighton. Et lors de ce déplacement, l’ailier des Lions du Sénégal s’est montré étincelant, en marquant un doublé en plus d’une passe décisive lors du succès (1-3) qui permet à Crystal Palace (15e, 16 pts) de gagner deux places dans le classement. L’ ancien attaquant de l’OM compte déjà 3 buts en Premier League. Il a été imité par deux de ses coéquipiers de l’Equipe nationale. Nicolas Jackson, auteur du deuxième but de Chelsea face à Brendford (2-1), à 10 minutes du terme, a permis aux Blues (2e, 34 pts) de s’imposer malgré la réduction du score du Camerounais Mbeumo (90e) et de consolider leur place de dauphin du leader Liverpool (1er, 36 pts). L’ancien joueur de Villarreal compte 9 buts en 15 matchs disputés et reste à 4 unités du duo de tête, Salah et Haland, qui comptent chacun 13 réalisations. De son coté, Pape Matar Sarr a marqué son premier but en championnat, après avoir disputé 16 rencontres. Le jeune milieu de terrain sénégalais inscrit le 4e buts des Spurs à la 25e minute, lors du festival de Tottenham (0-5), en déplacement à Southampton. Avec ce succès éclatant, Tottenham (10e, 23 pts) se positionne en milieu de tableau.

Ainsi, ce week-end, les joueurs sénégalais en Premier League ont fait honneur à leur pays avec des performances remarquables. Ismaila Sarr, Nicolas Jackson, Pape Matar Sarr, tout comme le duo Ilman Ndiaye-Gana Gueye impressionnant avec les Toffees, continuent d’impressionner en Premier League, portant haut les couleurs des Lions de la Téranga. Avec des buts, des passes décisives et des victoires importantes, ces talents émergents montrent qu’ils sont prêts à briller au plus haut niveau. Leurs performances renforcent l’impact croissant du Sénégal dans le football mondial et augurent de belles choses pour l’avenir de l’équipe nationale du Sénégal.

Source : https://www.xalimasn.com/football-premier-league-j...