Football-Premier League/J17 : Chelsea et Nicolas Jackson calent devant Everton du duo Iliman Ndiaye-Gana Gueye, après 5 succès d’affilée, et manquent l’occasion de s’adjuger provisoirement la tête Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Décembre 2024 à 18:48 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-Ce dimanche, lors de la 17e journée de Premier League, Chelsea a été freiné en déplacement par Everton après une série de cinq victoires consécutives. Ainsi, le choc entre les Lions de la Teranga n’a pas connu de vainqueur. Tous étaient titulaires. Le duo Iliman Ndiaye-Gana Gueye a disputé l’intégralité de la rencontre du côté […] XALIMANEWS-Ce dimanche, lors de la 17e journée de Premier League, Chelsea a été freiné en déplacement par Everton après une série de cinq victoires consécutives. Ainsi, le choc entre les Lions de la Teranga n’a pas connu de vainqueur. Tous étaient titulaires. Le duo Iliman Ndiaye-Gana Gueye a disputé l’intégralité de la rencontre du côté des Toffees, tandis que Nicolas Jackson, qui n’a pas réussi à enchaîner pour inscrire son 10e but de la saison, a été remplacé à un quart d’heure du terme du match (75e). Au final, Chelsea a concédé un nul vierge (0-0) à Everton, après huit victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont cinq en championnat. Les Blues marquent le pas et manquent l’occasion de dépasser le leader Liverpool (1er, 36 pts), qui joue actuellement contre Tottenham de Pape Matar Sarr et qui compte un match en moins. Chelsea (2e, 35 pts) reste dauphin des Reds mais se retrouve sous la menace d’Arsenal (3e, 33 pts).



Source : Source : https://www.xalimasn.com/football-premier-league-j...

Accueil Envoyer à un ami Partager