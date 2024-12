Football - Premier League / J18 : Grâce à Iliman Ndiaye, buteur sur une belle volée, Everton tient en échec Manchester City (1-1) Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Décembre 2024 à 20:21 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-La malédiction continue de poursuivre les Citoyens. Ce jeudi dans le cadre du Boxing Day, Manchester City, dominateur, a concédé le nul (1-1) face à Everton, porté par un bon Ilman Ndiaye, buteur pour son équipe et Pickford qui a arrêté un penalty d’Erling Haland. Le Boxing Day ne sourit pas à Manchester City, frustré […] XALIMANEWS-La malédiction continue de poursuivre les Citoyens. Ce jeudi dans le cadre du Boxing Day, Manchester City, dominateur, a concédé le nul (1-1) face à Everton, porté par un bon Ilman Ndiaye, buteur pour son équipe et Pickford qui a arrêté un penalty d’Erling Haland. Le Boxing Day ne sourit pas à Manchester City, frustré à domicile par Everton. Malgré leur but dans le premier quart d’heure des oeuvres de Bernardo Sylva (14e) les Citizens, assez dominateurs sur l’ensemble du match, ont dû concéder l’égalisation par Ilman Ndiaye (36e, 1-1). Le Sénégalais a rétabli l’équilibre grâce à une jolie volée, pour son 3ème but en championnat. Outre Ilman Ndiaye qui a disputé 81 minutes dans le match, le gardien Pickford a brillé chez les Toffees avec cinq arrêts dont le penalty du Norvégien. Idrissa Gana Gueye l’autre Lion de la Teranga d’Everton a disputé l’intégralité du match.

Avec ce nul, Everton pointe à la 15e place (17 points) , après 3 victoires, 8 nuls et 6 défaites. https://x.com/CanalplusFoot/status/1872269745904550262?t=Daj5cFhitpMwzBnp2ha9DQ&s=19



Source : https://x.com/CanalplusFoot/status/1872269745904550262?t=Daj5cFhitpMwzBnp2ha9DQ&s=19Source : https://www.xalimasn.com/football-premier-league-j...

Accueil Envoyer à un ami Partager