Football - Premier League / J9 : Chelsea, avec le 6e but en championnat de Nicolas Jackson, dompte Newcastle (2-1) et rejoint provisoirement le quatuor de tête

XALIMANEWS-Ce dimanche dans le cadre de la 9ème journée de la Premier League, Chelsea accueillait Newcastle. Dominateurs, Nicolas Jackson qui a ouvert le score pour son 6e but en championnat et ses partenaires, se sont imposés (2-1), pour prendre provisoirement la quatrième place. Après sa défaite précédente (2-1) en déplacement face à Liverpool, Chelsea recevait Newcastle ce dimanche, dans le cadre de la 9e journée. Dans leur antre de Stamford Bridge, les Blues, portés par le duo Nicolas Jackson-Cole Palmer, ont fait le job de en s'imposant par 2 buts à 1. L' international sénégalais, déjà buteur face aux Reds, a récidivé en ouvrant le score après le quart de jeu (18e, 1-0). Remplacé à la 78e minute par Nkunku, l'ancien de Villarreal marquait son 6e but en championnat en 9 matchs disputés avec une ratio de 0,67 b/m. Malgré l'égalisation des Magpies par Aleksander Isak (32e, 1-1)), les Blues vont inscrite le but qui leur donne la victoire, par Cole Palmer (47e, 2-1). Ce dernier inscrit du coup sa 7e réalisation. Avec ce succès, le cinquième en championnat, Chelsea (4e, 17 pts+8) rejoint provisoirement le quatuor de tête, en devançant Arsenal (5e, 17 pts+7) qui rencontre actuellement Liverpool (2e, 21 pts+12).



