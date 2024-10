Football-Qualifications CAN 2025/G.L-J6/Sénégal-Malawi (4-0) : les Lions se régalent, pour la première de Pape Thiaw sur leur banc, avec le premier but de Nicolas Jackson en sélection et rejoignent le Burkina en tête Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Octobre 2024 à 23:02 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-Ce vendredi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, les Lions du Sénégal ont disposé des Flames du Malawi (4-0). Un large succès, qui a tardé à se dessiner, mais qui permet au Sénégal de revenir à la hauteur du Burkina Faso, qui le devance au goal average.. Dans leur antre du stade Abdoulaye Wade, pour […] XALIMANEWS-Ce vendredi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, les Lions du Sénégal ont disposé des Flames du Malawi (4-0). Un large succès, qui a tardé à se dessiner, mais qui permet au Sénégal de revenir à la hauteur du Burkina Faso, qui le devance au goal average.. Dans leur antre du stade Abdoulaye Wade, pour leur première sortie depuis 9 ans sans leur ancien coach Aliou Cissé, les Lions sont bien entrés dans la partie. Après 7 minutes de jeu, le Sénégal a obtenu 3 corners. Et après le premier quart d’heures, c’est le premier tournant du match. Le Malawite Brighton Munthali écopait d’un carton rouge après une faute de dernier défenseur sur Sadio Mané lancé par Jackson (16e). Dominateurs, le Sénégal ne parvenait pas inscrite le moindre but, malgré un Ilman Ndiaye en électron libre et assez entreprenant. Il a fallu attendre la 34e minute, pour entendre le premier bronca du match. L’ancien joueur de Sheffield et Marseille, se défait de deux adversaires dans la surface pour servir Pape Gueye, qui d’une splendide frappe du gauche sous la lucarne, ouvre la marque pour les Lions (35e,1-0). Le Sénégal va se contenter du service minimum après une première période, qu’ils ont outrageusement dominé obtenant 10 corners contre zéro. Changement opéré par le Malawi à l’entame de la première période. Comme lors du début du match, les Lions installent leurs bases dans le camp Malawite. Lamine Camara s’essaie sur un tir lointain,, non cadré (48e). Dans la foulée, Jackson lancé dans la surface adverse, rate sa frappe (49e). Pape Thiaw le’coach sénégalais, va opérer son premier changement, avec la sortie de Formose Mendy, remplacé par Habib Diarra (52e). Dans la minute suivante, Ilman Ndiaye sur un service de Ismaila Sarr rentre dans la surface mais son tir n’est pas cadré (52e). Dans ce premier quart d’heure, les Flames ont opéré deux changements, au moment où les Lions ont opéré trois changements, dont les sorties de Ilman Ndiaye et Lamine Camara, remplacés par Gana Gueye et Boulaye Dia (64e). Les lions assez dominateurs avec Pape Gueye rayonnant en milieu de terrain, ne parviennent toujours pas à faire le break face un adversaire assez emprunté techniquement et en infériorité numérique. Mais sur une balle grattée par Ismaila Sarr qui sart Sadio, le joueur d’Al Nassr va déclencher une frappe du gauche qui fait mouche (68e, 2-0). Le Sénégal fait le break. Une minute plus tard, Boulaye Dia le nouvel entrant, va porter l’estocade aux Flames en marquant le 3ème but (71e, 3-0). En trois minutes, les Lions ont marqué deux buts. Mais le meilleur reste à venir. Le joueur de Chelsea Nicolas Jackson lancé par Gana Gueye, va rentrer dans la surface, fixer deux adversaires avant marquer le quatrième but sur une frappe du droit (76e, 4-0). C’est le premier but de Nicolas Jackson avec les Lions. Le buteur et Pape Gueye vont sortir pour être remplacés par Habib Diallo et Nampalys Mendy. La star des Lions Sadio Mané aurait pu accentuer le score, s’il s’,était montré assez clinique sur deux opportunités, aux 82e et 83e minutes. Et malgré 3 minutes de temps additionnel et des opportunités de marquer pour le Sénégal, le score ne va pas changer. Avec ce succès, large et mérité, les Lions rejoignent le Burkina à la première place de la poule L, avec le même nombre de points et le même goal average (7 pts +5). Dans 4 jours, (mardi 15 octobre), les Lions vont rendre visite aux Flames à Lilongwe.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/football-qualifications-c...

Accueil Envoyer à un ami Partager