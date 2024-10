Football-Qualifications CAN 2025/J4-P.L : le Burkina confirme face au Burundi (0-2) et devient la première nation qualifiée Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Octobre 2024 à 20:22 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-La quatrième journée des éliminatoires pour la CAN 2025 au Maroc a débuté cet après-midi. Au programme, le Burundi accueillait le Burkina Faso au stade Félix Houphouët-Boigny. Dans l’enceinte située en plein cœur d’Abidjan et rempli de supporters des Étalons, ce stade a vu les hommes de Kamou Malo ont réalisé une belle performance face […] XALIMANEWS-La quatrième journée des éliminatoires pour la CAN 2025 au Maroc a débuté cet après-midi. Au programme, le Burundi accueillait le Burkina Faso au stade Félix Houphouët-Boigny. Dans l’enceinte située en plein cœur d’Abidjan et rempli de supporters des Étalons, ce stade a vu les hommes de Kamou Malo ont réalisé une belle performance face à une équipe qu’ils avaient déjà dominée trois jours plus tôt (4-1). Dès les premières minutes, les Étalons ont frappé fort. À la 3e minute, sur un corner tiré par Cédric Badolo, Mohamed Konaté a inscrit un superbe but de la tête (4e, 0-1). Il a fallu attendre le temps additionnel pour voir le Burkina Faso creuser l’écart, grâce à un penalty magnifiquement transformé par Bertrand Traoré (90+4, 0-2). Avec désormais 10 points (+7) dans le groupe L après un nul et trois succès de rang, les Étalons sont assurés de leur qualification pour la CAN Maroc 2025. Dans l’autre rencontre du groupe, le Sénégal (2e, 7 pts +5) se déplacera à Lilongwe ce mardi pour affronter le Malawi, qu’il avait largement battu vendredi à Dakar (4-0).



Source : Source : https://www.xalimasn.com/football-qualifications-c...

Accueil Envoyer à un ami Partager