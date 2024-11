Football-Qualifications CAN 2025/J6/G.L/Sénégal-Burundi (2-0) : les Lions domptent les Hirondelles et terminent en leaders invaincus les phases de groupe Rédigé par leral.net le Mardi 19 Novembre 2024 à 21:57 | | 0 commentaire(s)|

XALUMANEWS-Ce mardi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, dans le cadre de la 6e journée du groupe L et comptant pour les phases de groupes des qualifications à la CAN 2025, les Lions ont disposé des Burundais (2-0). Avec ce second succès de suite en 5 jours d’intervalle, le Sénégal termine les qualifications en leader […] XALUMANEWS-Ce mardi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, dans le cadre de la 6e journée du groupe L et comptant pour les phases de groupes des qualifications à la CAN 2025, les Lions ont disposé des Burundais (2-0). Avec ce second succès de suite en 5 jours d’intervalle, le Sénégal termine les qualifications en leader invaincu. Déjà qualifiée avant le terme et assurée de terminer première de la poule L avant cette 6ème et dernière journée, la selection championne d’Afrique en 2022 recevait son homologue du Burundi, avec la’ferme intention de remporter les 3 points du succès. Et dans leur antre du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, Kalidou Koulibaly et compagnie ont été souverains. Dominateur, le Sénégal s’impose (2-0) sur un doublé d’Habib Diarra, qui compte maintenant 3 réalisations en 8 sélections avec les Lions. Le capitaine du Racing Club de Strasbourg, déjà unique buteur lors du succès (0-1) devant les Étalons il y’a 5 jours à Bamako, a récidivé ce soir. Habib Diarra a ouvert le score après l’heure de jeu (35e, 1-0), avant de doubler la mise en seconde période (54e, 2-0). Avec ce succès, le cinquième en 6 journées, le Sénégal (1er, 16 points+9), qui a concédé un nul (1-1) à Dakar lors de la manche aller devant le Burkina Faso (2e, 10 pts-3), termine les phases de poule en leader invaincu.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/football-qualifications-c...

Accueil Envoyer à un ami Partager