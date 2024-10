Football-Qualifications CAN 2025/Poule L-J3/Sénégal-Malawi : voici la composition des Lions, Ismail Jacobs titularisé, Gana Gueye et Pape Matar Sarr remplacants Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Octobre 2024 à 20:01 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-Dans moins d'une heure, les Lions vont affronter les Flames dans le cadre de la 3e journée des qualifications pour la CAN 2025 qui va se dérouler au Maroc. Pour ce match pour la première place du groupe, L, Pape Thiaw a dévoilé son onze type. Ce match contre le Malawi pourrait faire des Lions, les leaders de la poule L, si vraiment ils s'imposent largement. Deuxième du groupe (4 points+1), le Sénégal est devancé par le Burkina Faso (1er, 7 pts +5), qui a dominé largement (4-1)le Burundi ce jeudi. Voici le onze des Lions face au Malawi : Seny Dieng- Kalidou Koulibaly-Moussa Niakhaté-Ismail Jacobs-Formose Mendy-Lamine Camara-Pape Gueye-Ismaila Sarr-Sadio Mané-Ilman Ndiaye-Nicolas Jackson



Source : Source : https://www.xalimasn.com/football-qualifications-c...

